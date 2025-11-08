Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Adriane Galisteu rejeitou fortuna em relíquia deixada por Ayrton Senna

Apresentadora contou que guarda até hoje o presente que ganhou do piloto e recusou vender por uma fortuna

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 19:52 h
Galisteu namorou Senna entre 1993 e 1994
Galisteu namorou Senna entre 1993 e 1994 -

A relação entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna ainda desperta curiosidade e emoção, mesmo três décadas após a morte do piloto.

Em uma nova entrevista, a apresentadora revelou detalhes sobre os poucos bens que guarda do tricampeão e surpreendeu ao contar que recusou uma proposta de R$ 200 mil por um presente especial: o carro que ganhou do namorado antes do acidente fatal em Ímola, em 1994.

Galisteu, que namorou Senna entre 1993 e 1994, explicou que guarda o automóvel como símbolo de carinho e simplicidade, não como um item de luxo. Segundo ela, o Fiat Uno Mille Electronic 1993, avaliado hoje em cerca de R$ 6 mil no mercado comum, é uma verdadeira relíquia afetiva e permanece impecável na garagem.

A apresentadora relembrou ainda os julgamentos que sofreu à época do relacionamento, quando foi acusada de se envolver com o piloto por interesse.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Adriane reforçou que não herdou nada de Senna após sua morte. “Em termos de bens materiais, o que ficou para mim foi um Fiat Uno, esses óculos, que eu carrego para todo lugar e está em todas as fotos relacionadas ao Ayrton, uma escova de dentes e um pijama. Foi o que ele me deixou”, contou.

O carro, que se tornou objeto de desejo de fãs e colecionadores, foi um presente do piloto pouco antes da tragédia. “Era o sonho de qualquer menina da minha época, que era de classe média baixa”, lembrou Galisteu. “Para mim, era um carro muito inalcançável. Ele ficou me olhando e disse: ‘Que carro você quer?’”.

No documentário Meu Ayrton, da HBO Max, Adriane revelou ainda que nunca teve acesso a valores deixados por Senna. “Tinha um cartão do Banco Nacional, era uma conta que ele abriu para mim. Aí eu liguei e não tinha mais o cartão. Ficou por isso mesmo. Pensava: ‘Ah, esse dinheiro nunca foi meu, né?’”, afirmou.

x