Prefeita baiana rouba a cena ao dançar no palco com banda La Fúria
Monalisa Tavares subiu ao palco durante o Ibifolia, dançou ao lado de Bruno Magnata e vídeo viraliza na Web
Por Beatriz Santos
A noite era de pura animação, com o público embalado ao som contagiante da banda La Fúria, quando um momento inesperado mudou o clima do show. A prefeita Monalisa Tavares (União Brasil), de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco e mostrou que também sabe “quebrar tudo”.
O vídeo da performance, publicado nas redes sociais da banda, rapidamente viralizou e arrancou elogios à gestora pela espontaneidade.
Nas imagens, Monalisa aparece usando um vestido listrado colorido e óculos escuros, acompanhando as dançarinas e o vocalista Bruno Magnata na coreografia.
A publicação veio com a legenda divertida: "AGONIAAAAA É O QUE NÃO FALTA! Até a prefeita entrou na resenha!", o que aumentou ainda mais a repercussão nas redes.
O episódio aconteceu durante o Ibifolia, em 25 de outubro, e marcou um dos momentos mais comentados do evento.
Empolgada, a prefeita comentou o vídeo e demonstrou satisfação com a experiência: "Foi incrível!!! Adorei!!! Obrigada @lafuriaoficial @brunomagnata pelo show maravilhosooo!!! Ano que vem tem mais!".
A reação do público foi imediata. Nos comentários, internautas celebraram a espontaneidade da gestora. “A melhor! Deixa ela viver”, escreveu uma seguidora. “Minha prefeitonaaaaaa retada! Amo demais!”, comentou outra. “É isso aí mesmo tem que curtir com o povo”, elogiou um homem.
