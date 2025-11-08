Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Prefeita baiana rouba a cena ao dançar no palco com banda La Fúria

Monalisa Tavares subiu ao palco durante o Ibifolia, dançou ao lado de Bruno Magnata e vídeo viraliza na Web

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 19:07 h
Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria
Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria -

A noite era de pura animação, com o público embalado ao som contagiante da banda La Fúria, quando um momento inesperado mudou o clima do show. A prefeita Monalisa Tavares (União Brasil), de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco e mostrou que também sabe “quebrar tudo”.

O vídeo da performance, publicado nas redes sociais da banda, rapidamente viralizou e arrancou elogios à gestora pela espontaneidade.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Maria Bonita do Tremembé: quem é a detenta que tentou matar Richthofen
Shawn Mendes curte praia e tira foto com fãs em Salvador
Grávida, Lore Improta exibe ultrassom e web aponta sexo do bebê

Nas imagens, Monalisa aparece usando um vestido listrado colorido e óculos escuros, acompanhando as dançarinas e o vocalista Bruno Magnata na coreografia.

A publicação veio com a legenda divertida: "AGONIAAAAA É O QUE NÃO FALTA! Até a prefeita entrou na resenha!", o que aumentou ainda mais a repercussão nas redes.

O episódio aconteceu durante o Ibifolia, em 25 de outubro, e marcou um dos momentos mais comentados do evento.

Empolgada, a prefeita comentou o vídeo e demonstrou satisfação com a experiência: "Foi incrível!!! Adorei!!! Obrigada @lafuriaoficial @brunomagnata pelo show maravilhosooo!!! Ano que vem tem mais!".

A reação do público foi imediata. Nos comentários, internautas celebraram a espontaneidade da gestora. “A melhor! Deixa ela viver”, escreveu uma seguidora. “Minha prefeitonaaaaaa retada! Amo demais!”, comentou outra. “É isso aí mesmo tem que curtir com o povo”, elogiou um homem.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Banda La Fúria (@lafuriaoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x