Prefeita baiana rouba a cena ao dançar no palco com banda La Fúria

Prefeita de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco de show da banda La Fúria - Foto: Reprodução | Instagram

A noite era de pura animação, com o público embalado ao som contagiante da banda La Fúria, quando um momento inesperado mudou o clima do show. A prefeita Monalisa Tavares (União Brasil), de Ibicaraí, cidade do interior da Bahia, subiu ao palco e mostrou que também sabe “quebrar tudo”.



O vídeo da performance, publicado nas redes sociais da banda, rapidamente viralizou e arrancou elogios à gestora pela espontaneidade.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas imagens, Monalisa aparece usando um vestido listrado colorido e óculos escuros, acompanhando as dançarinas e o vocalista Bruno Magnata na coreografia.



A publicação veio com a legenda divertida: "AGONIAAAAA É O QUE NÃO FALTA! Até a prefeita entrou na resenha!", o que aumentou ainda mais a repercussão nas redes.

O episódio aconteceu durante o Ibifolia, em 25 de outubro, e marcou um dos momentos mais comentados do evento.

Empolgada, a prefeita comentou o vídeo e demonstrou satisfação com a experiência: "Foi incrível!!! Adorei!!! Obrigada @lafuriaoficial @brunomagnata pelo show maravilhosooo!!! Ano que vem tem mais!".

A reação do público foi imediata. Nos comentários, internautas celebraram a espontaneidade da gestora. “A melhor! Deixa ela viver”, escreveu uma seguidora. “Minha prefeitonaaaaaa retada! Amo demais!”, comentou outra. “É isso aí mesmo tem que curtir com o povo”, elogiou um homem.

Veja o vídeo: