ENTRETENIMENTO
PODE ISSO?

Jogador de futebol surpreende ao clonar cadela que morreu

O atleta contou detalhes sobre o processo de clonagem do animal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/11/2025 - 21:57 h
Os animais possuem o mesmo DNA genético
Os animais possuem o mesmo DNA genético

Tom Brady surpreendeu os fãs ao revelar que clonou o DNA da cadela que tinha com sua ex-mulher, a modelo Gisele Bündchen. Em conversa com a imprensa, o ex-jogador de futebol americano afirmou que usou o sangue do animal, que faleceu em 2023, para dar vida a Junie.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

De acordo com informações da empresa responsável pelo processo, chamada Viagen, o procedimento custa em média US$ 50 mil, que convertido ao valor atual equivale ao montante de R$ 267 mil.

O local também cobra o valor de US$ 1.600 pela preservação do material genético, que convertido equivale a R$ 8.500. Neste caso, o ex da modelo brasileira realizou a coleta do sangue da cadela pouco antes de sua morte.

Amor de aluguel? Virginia gasta fortuna para passar dia com Vini Jr
Valor da mesada de Zé Felipe e João Guilherme surpreende
Casal que desistiu de adoção é condenado a pagar indenização caríssima

Como funciona a clonagem?

Apesar do nome, a clonagem de um animal falecido não significa sua ressuscitação. O processo gera um gêmeo genético idêntico, podendo existir semelhanças físicas entre eles, mas não de personalidade.

As duas cadelas de Tom Brady. A direita a que faleceu e a esquerda o clone
As duas cadelas de Tom Brady. A direita a que faleceu e a esquerda o clone | Foto: Reprodução | Instagram

O animal tem sua célula coletada, onde contém todo o DNA e a partir disso é implantado no núcleo de um óvulo da cadela doadora. O óvulo é ativado com um pulso elétrico e começa a se multiplicar, gerando o embrião que é colocado cirurgicamente dentro do útero de uma outra cadela receptora, que irá gestá-lo até o nascimento.

x