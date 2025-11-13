PODE ISSO?
Jogador de futebol surpreende ao clonar cadela que morreu
O atleta contou detalhes sobre o processo de clonagem do animal
Por Franciely Gomes
Tom Brady surpreendeu os fãs ao revelar que clonou o DNA da cadela que tinha com sua ex-mulher, a modelo Gisele Bündchen. Em conversa com a imprensa, o ex-jogador de futebol americano afirmou que usou o sangue do animal, que faleceu em 2023, para dar vida a Junie.
De acordo com informações da empresa responsável pelo processo, chamada Viagen, o procedimento custa em média US$ 50 mil, que convertido ao valor atual equivale ao montante de R$ 267 mil.
O local também cobra o valor de US$ 1.600 pela preservação do material genético, que convertido equivale a R$ 8.500. Neste caso, o ex da modelo brasileira realizou a coleta do sangue da cadela pouco antes de sua morte.
Leia Também:
Como funciona a clonagem?
Apesar do nome, a clonagem de um animal falecido não significa sua ressuscitação. O processo gera um gêmeo genético idêntico, podendo existir semelhanças físicas entre eles, mas não de personalidade.
O animal tem sua célula coletada, onde contém todo o DNA e a partir disso é implantado no núcleo de um óvulo da cadela doadora. O óvulo é ativado com um pulso elétrico e começa a se multiplicar, gerando o embrião que é colocado cirurgicamente dentro do útero de uma outra cadela receptora, que irá gestá-lo até o nascimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes