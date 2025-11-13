Menu
BAHIA

Empresário é preso por lavagem de dinheiro e operar finanças de facção

De acordo com as investigações, ele teria movimentado mais de R$ 2,8 milhões por meio de empresas registradas como varejistas de roupas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/11/2025 - 23:01 h
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Um empresário de 44 anos foi preso por suspeita de atuar como operador financeiro de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com as investigações, ele teria movimentado mais de R$ 2,8 milhões por meio de empresas registradas como varejistas de roupas, que funcionariam como fachada.

A prisão ocorreu na quarta-feira, 13, durante a “Operação Mandrak”, conduzida pela Polícia Civil (PC). Segundo a corporação, o investigado era responsável por:

  • administrar o fluxo financeiro da facção
  • realizar operações para movimentar, ocultar e reinserir no mercado os valores provenientes do tráfico;
  • controlar o repasse de recursos para outros membros do grupo
  • fornecer apoio econômico a um dos líderes da organiz

Movimentações

As apurações mostram ainda que o empresário movimentou cerca de R$ 1,48 milhão adicionais utilizando contas bancárias de familiares, principalmente da companheira, para mascarar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento.

O suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A Operação Mandrak já bloqueou aproximadamente R$ 14 milhões em contas bancárias vinculadas ao esquema financeiro da facção.

