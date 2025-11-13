Menu
POLÍCIA

Polícia deflagra operação para investigar esquema de receptação

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Litoral Norte da Bahia

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 12:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Polícia deflagra operação para investigar esquema de receptação
-

A Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Desmonte, nesta quinta-feira (13), com o o objetivo de apurar um esquema de receptação de veículos e irregularidades em oficinas localizadas em Imbassaí, na cidade de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia.

A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São Jõao), com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

As investigações, iniciadas em abril de 2025, tiveram como ponto de partida furtos e roubos de motocicletas na região. Com base nos levantamentos, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oficinas e estabelecimentos suspeitos de envolvimento nas práticas criminosas.

Durante as diligências, os locais foram fiscalizados, resultando na interdição de dois estabelecimentos por ausência de alvará de funcionamento. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, e um novo inquérito foi instaurado para apurar o crime de receptação. Entre os conduzidos, está um suspeito reincidente na receptação de veículos automotores, que não apresentou comprovação documental.

Foram apreendidas duas motocicletas e um automóvel, com indícios de origem ilícita. Além disso, guias periciais foram expedidas, e novas oitivas estão em curso para aprofundar as investigações.

