Polícia deflagra operação para investigar esquema de receptação
Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Litoral Norte da Bahia
Por Redação
A Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Desmonte, nesta quinta-feira (13), com o o objetivo de apurar um esquema de receptação de veículos e irregularidades em oficinas localizadas em Imbassaí, na cidade de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia.
A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São Jõao), com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).
As investigações, iniciadas em abril de 2025, tiveram como ponto de partida furtos e roubos de motocicletas na região. Com base nos levantamentos, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oficinas e estabelecimentos suspeitos de envolvimento nas práticas criminosas.
Durante as diligências, os locais foram fiscalizados, resultando na interdição de dois estabelecimentos por ausência de alvará de funcionamento. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, e um novo inquérito foi instaurado para apurar o crime de receptação. Entre os conduzidos, está um suspeito reincidente na receptação de veículos automotores, que não apresentou comprovação documental.
Foram apreendidas duas motocicletas e um automóvel, com indícios de origem ilícita. Além disso, guias periciais foram expedidas, e novas oitivas estão em curso para aprofundar as investigações.
