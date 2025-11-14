POLÍCIA
Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués
Acidente ocorreu após colisão com um carro
Por Victoria Isabel
Um homem identificado como Vanderlei [sic], morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã desta sexta-feira, 14, na Rua Thomaz Gonzaga, no bairro de Pernambués, em Salvador.
De acordo com informações preliminares, ele trabalhava como encarregado de uma construtora e seguia para o trabalho quando foi atingido por um Celta. Após a colisão, o homem caiu na via e acabou sendo atropelado por um ônibus que passava pelo local.
Ainda segundo as primeiras informações, o motorista do carro não parou para prestar socorro e fugiu logo após o impacto.
A reportagem de A Tarde entrou em contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e aguarda retorno com mais detalhes sobre o acidente.
