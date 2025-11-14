Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Acidente ocorreu após colisão com um carro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/11/2025 - 7:42 h
Rua Thomaz Gonzaga
Rua Thomaz Gonzaga -

Um homem identificado como Vanderlei [sic], morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã desta sexta-feira, 14, na Rua Thomaz Gonzaga, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, ele trabalhava como encarregado de uma construtora e seguia para o trabalho quando foi atingido por um Celta. Após a colisão, o homem caiu na via e acabou sendo atropelado por um ônibus que passava pelo local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo as primeiras informações, o motorista do carro não parou para prestar socorro e fugiu logo após o impacto.

Leia Também:

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões
Homem é baleado no bairro do Imbuí, em Salvador
Policiais Militares são condenados por roubo a torcedores do Vitória

A reportagem de A Tarde entrou em contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e aguarda retorno com mais detalhes sobre o acidente.

Veja vídeo:

*Matéria em atualização

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente atropelamento Salvador Transalvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rua Thomaz Gonzaga
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Rua Thomaz Gonzaga
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Rua Thomaz Gonzaga
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Rua Thomaz Gonzaga
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x