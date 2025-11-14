Homem é baleado no bairro do Imbuí, em Salvador

Ilustrativa - Foto: Luan Julião/Ag. A TARDE

Um homem foi baleado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 14, próximo a UPA do Marback, no bairro do Imbuí, em Salvador. Segundo informações preliminares, ele teria sido atingido enquanto tentava comprar drogas na região.

A vítima teria contado aos policiais que estava fugindo de criminosos porque seria submetida ao chamado “Tribunal do Crime”, julgamento clandestino realizado por facções. As informações são da TV Record.

De acordo com a Polícia Militar, militares da 39ª CIPM foram acionados em razão de um indivíduo atingido por disparo de arma de fogo na perna no Conjunto Marback.

"Ao chegarem, os agentes constataram o fato, sendo a vítima socorrida por uma equipe do Samu. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. A PC investiga o caso", disse em nota.