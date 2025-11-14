Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é baleado no bairro do Imbuí, em Salvador

Crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 14

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/11/2025 - 7:13 h | Atualizada em 14/11/2025 - 8:08



Um homem foi baleado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 14, próximo a UPA do Marback, no bairro do Imbuí, em Salvador. Segundo informações preliminares, ele teria sido atingido enquanto tentava comprar drogas na região.

A vítima teria contado aos policiais que estava fugindo de criminosos porque seria submetida ao chamado “Tribunal do Crime”, julgamento clandestino realizado por facções. As informações são da TV Record.

Leia Também:

Policiais Militares são condenados por roubo a torcedores do Vitória
PRF apreende mais de 120 Kg de cocaína e skank em caminhão-cegonha
Empresário é preso por lavagem de dinheiro e operar finanças de facção

De acordo com a Polícia Militar, militares da 39ª CIPM foram acionados em razão de um indivíduo atingido por disparo de arma de fogo na perna no Conjunto Marback.

"Ao chegarem, os agentes constataram o fato, sendo a vítima socorrida por uma equipe do Samu. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. A PC investiga o caso", disse em nota.

