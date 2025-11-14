Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM FLAGRANTE

Vereador é preso com armas em operação contra o Comando Vermelho

A Operação Contenção foi deflagrada nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e áreas próximas

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 10:01 h
Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino
Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino -

Um vereador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso com armas e remédios, durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV). A Operação Contenção foi deflagrada nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e áreas próximas.

Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), campeão de votos no município nas últimas eleições não era alvo da operação, mas foi preso em flagrante após policiais encontraram no carro dele, com placa oficial da Câmara de Meriti, uma arma de fogo registrada no nome de outra pessoa e caixas de medicamentos de uso controlado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O irmão do vereador, bem como pessoas ligadas a ele, era o alvo da operação. Luiz Matos de Aquino e os outros eram suspeitos de participação em um núcleo da facção criminosa Comando Vermelho que atua na região.

Leia Também:

'Serial killer' que matou 4 envenenados é transferida para Tremembé
Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués
Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Equipes tentam cumprir 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em comunidades de São João de Meriti. Até o momento, 5 pessoas haviam sido presas.

Participaram da operação agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), com o apoio de outras unidades especializadas. A investigação foi conduzida por 11 meses.

Além das prisões, a operação tem como objetivos conter a expansão territorial da facção, capturar integrantes já identificados, apreender armas e drogas, remover barricadas ou obstáculos que limitem o direito de ir e vir da população e localizar bens de origem ilícita para que sejam submetidos a bloqueio judicial

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho Operação Contenção Polícia Civil prisão de vereador São João de Meriti tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x