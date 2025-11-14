Vereador é preso com armas em operação contra o Comando Vermelho

Vereador Marcos Henrique Matos de Aquino - Foto: Reprodução

Um vereador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso com armas e remédios, durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV). A Operação Contenção foi deflagrada nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e áreas próximas.

Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), campeão de votos no município nas últimas eleições não era alvo da operação, mas foi preso em flagrante após policiais encontraram no carro dele, com placa oficial da Câmara de Meriti, uma arma de fogo registrada no nome de outra pessoa e caixas de medicamentos de uso controlado.

O irmão do vereador, bem como pessoas ligadas a ele, era o alvo da operação. Luiz Matos de Aquino e os outros eram suspeitos de participação em um núcleo da facção criminosa Comando Vermelho que atua na região.

Equipes tentam cumprir 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em comunidades de São João de Meriti. Até o momento, 5 pessoas haviam sido presas.

Participaram da operação agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), com o apoio de outras unidades especializadas. A investigação foi conduzida por 11 meses.

Além das prisões, a operação tem como objetivos conter a expansão territorial da facção, capturar integrantes já identificados, apreender armas e drogas, remover barricadas ou obstáculos que limitem o direito de ir e vir da população e localizar bens de origem ilícita para que sejam submetidos a bloqueio judicial