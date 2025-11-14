Urgente! Policial civil é baleado por criminosos em Sussuarana

Informações preliminares apontam que o agente de segurança pública teria sido atingido na panturilha - Foto: Divulgação | PC

Um policial civil, que ainda não teve a identidade confirmada, foi baleado durante cumprimento de medida judicial por criminosos em Sussuarana, na tarde desta sexta-feira, 14. A informação é da Record Bahia.

Informações preliminares apontam que o investigador teria sido atingido na panturilha por ao menos criminosos, e foi socorrido logo em seguida, para o Hospital Roberto Santos, onde segue internado, sem risco de morte.

Em nota, enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio

Equipes continuam realizando ações investigativas para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos.