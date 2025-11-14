Vídeo: dupla tenta assaltar, mas motorista reage e atropela criminosos

Motorista acelerou bruscamente e virou o volante na direção dos criminosos - Foto: Reprodução intenet

Uma tentativa de assalto terminou de forma drástica na manhã desta sexta, 14, quando o motorista de um veículo esportivo (SUV) reagiu à abordagem criminosa e atropelou os dois assaltantes que estavam em uma motocicleta.

Toda a ação foi capturada por câmeras de segurança da via e divulgadas pelo site Conexão Política. As imagens mostram a dupla de assaltantes emparelhando o veículo da vítima, na rua Porto Vitória, no bairro da Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O garupa desceu da moto com uma arma em punho, avançando em direção ao condutor.

Em aparente reação de defesa, o motorista do SUV, aparentemente um Toyota RAV4, acelerou bruscamente e virou o volante na direção dos criminosos, atingindo a dupla e a motocicleta em cheio, jogando-os no asfalto.

Após o impacto, o veículo passou por cima da moto e se evadiu do local. Um dos suspeitos permaneceu imobilizado no chão devido aos ferimentos, enquanto o outro conseguiu se levantar e fugiu correndo pela rua, abandonando o comparsa. Uma segunda câmera de segurança confirmou a fuga a pé de um dos envolvidos.

Até o momento, a identidade do motorista não foi revelada e não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos assaltantes atropelados.

A ocorrência já foi registrada e o caso está sob investigação da Polícia Civil, que deverá analisar as imagens e os fatos para determinar as circunstâncias da reação do motorista e as medidas legais cabíveis.