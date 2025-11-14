Ofensiva contra o PCC mira "tribunais" do crime em 13 cidades

Mandados atingem cidades do interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais - Foto: Reprodução

Uma ofensiva conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar mobilizou equipes em dois estados na manhã desta sexta-feira, resultando no cumprimento de 33 mandados de prisão temporária contra suspeitos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação alcançou 13 municípios paulistas e mineiros.

A operação, chamada Prisma, nasceu de uma investigação conduzida pelo Gaeco, que identificou uma rede criminosa com atuação estruturada, estável e hierarquizada. Segundo o grupo especializado do Ministério Público, os alvos participavam de práticas como tráfico de drogas, imposição da chamada “disciplina do comando” e crimes contra o patrimônio.

Ao longo das apurações, os investigadores mapearam dezenas de envolvidos distribuídos em funções específicas. Entre elas, estavam tarefas de logística, cobrança, difusão ideológica e atividades de resolução de conflitos, estas últimas executadas por meio dos conhecidos “tribunais do crime”.

Os mandados foram cumpridos em cidades do interior paulista, como Franca, Cravinhos, Ribeirão Preto, Matão, São Carlos, Cristais Paulista, Jeriquara, Altinópolis, Ituverava, Miguelópolis e Patrocínio Paulista, e também em Delfinópolis e Uberlândia, em Minas Gerais.

Durante a operação, em Franca, um homem morreu após reagir às equipes, conforme noticiou a EPTV, afiliada da TV Globo. A identidade não foi revelada.

As equipes chegaram aos suspeitos após análise de mensagens, áudios e dados retirados de dispositivos eletrônicos. Na decisão que autorizou a operação, a Justiça ressaltou a gravidade dos crimes, o risco de fuga e a periculosidade dos investigados, permitindo inclusive o acesso ao conteúdo armazenado em celulares para aprofundar as investigações.