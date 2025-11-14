Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RMS

Triagem do tráfico: drogas e armas são apreendidas nos Correios

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes que seriam encaminhadas para Salvador e outros estados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/11/2025 - 18:26 h
Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes
Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes -

Drogas e uma arma de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, 14, durante uma fiscalização no Centro de Operações dos Correios, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes que seriam encaminhadas para Salvador e outros estados. O material apreendido inclui aproximadamente:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • 6,5 kg de maconha;
  • 282 g de cocaína;
  • 70 g de drogas sintéticas;
  • além de cogumelos alucinógenos;
  • cigarros eletrônicos;
  • 30 caixas de anabolizantes e uma arma.

Leia Também:

Homens são flagrados com quase 200 kg de drogas em carro de luxo
Molho de ervas? PRF apreende 2 toneladas de maconha em carga de macarrão
Ofensiva contra o PCC mira "tribunais" do crime em 13 cidades

Drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil

Segundo o delegado Tayrone Silva, do Denarc, a atuação integrada dos órgãos representa um avanço no combate ao tráfico por correspondência. Ele destacou que o prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 110 mil e que as investigações continuam para identificar quem enviou e quem receberia as mercadorias.

Os itens apreendidos foram levados para o Denarc, que registrou a ocorrência, antes de serem encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

Ação conjunta

A ação contou com equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e do setor de inteligência dos Correios.

A operação faz parte da estratégia nacional “Correios”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para coibir o envio de drogas pela via postal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão de drogas Bahia Core Denarc operação correios Polícia Civil segurança pública simões filho tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x