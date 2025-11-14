Triagem do tráfico: drogas e armas são apreendidas nos Correios

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Drogas e uma arma de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, 14, durante uma fiscalização no Centro de Operações dos Correios, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Com o apoio do canil da Core, os policiais localizaram encomendas com entorpecentes que seriam encaminhadas para Salvador e outros estados. O material apreendido inclui aproximadamente:

6,5 kg de maconha;

282 g de cocaína;

70 g de drogas sintéticas;

além de cogumelos alucinógenos;

cigarros eletrônicos;

30 caixas de anabolizantes e uma arma.

Drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil

Segundo o delegado Tayrone Silva, do Denarc, a atuação integrada dos órgãos representa um avanço no combate ao tráfico por correspondência. Ele destacou que o prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 110 mil e que as investigações continuam para identificar quem enviou e quem receberia as mercadorias.

Os itens apreendidos foram levados para o Denarc, que registrou a ocorrência, antes de serem encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para análise pericial.

Ação conjunta

A ação contou com equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e do setor de inteligência dos Correios.

A operação faz parte da estratégia nacional “Correios”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para coibir o envio de drogas pela via postal.