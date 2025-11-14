BAHIA
Homens são flagrados com quase 200 kg de drogas em carro de luxo
Suspeita é de que os homens estavam transportando as drogas para outro estado
Por Leilane Teixeira
Dois homens foram flagrados transportando 188 kg de maconha em uma caminhonete de luxo, na noite de quinta-feira, 13, na BR-135, no trecho de Riachão das Neves, no oeste da Bahia.
Segundo a Polícia Militar, a abordagem aconteceu depois de receber informações da Polícia Federal. A suspeita era de que um veículo vindo de São Paulo estivesse levando maconha para Fortaleza.
Investigação
Com os dados repassados, equipes da PM foram até a rodovia, onde localizaram o veículo, modelo Toyota Hilux.
Ainda de acordo com a PM, inicialmente, nada ilícito foi encontrado, no entanto, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou à uma inspeção mais detalhada.
Os policiais localizaram na caçamba caixas de papelão contendo 206 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 188 kg.
Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia da Polícia Federal em Barreiras, juntamente com o material apreendido.
