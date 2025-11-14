Menu
BAHIA

Homens são flagrados com quase 200 kg de drogas em carro de luxo

Suspeita é de que os homens estavam transportando as drogas para outro estado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/11/2025 - 17:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Homens são flagrados com quase 200 kg de drogas em carro de luxo
-

Dois homens foram flagrados transportando 188 kg de maconha em uma caminhonete de luxo, na noite de quinta-feira, 13, na BR-135, no trecho de Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem aconteceu depois de receber informações da Polícia Federal. A suspeita era de que um veículo vindo de São Paulo estivesse levando maconha para Fortaleza.

Investigação

Com os dados repassados, equipes da PM foram até a rodovia, onde localizaram o veículo, modelo Toyota Hilux.

Ainda de acordo com a PM, inicialmente, nada ilícito foi encontrado, no entanto, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou à uma inspeção mais detalhada.

Os policiais localizaram na caçamba caixas de papelão contendo 206 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 188 kg.

Os dois homens foram presos e levados para a Delegacia da Polícia Federal em Barreiras, juntamente com o material apreendido.

