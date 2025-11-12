Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Quem é Lucas Lemos, vereador preso em operação contra facção na Bahia

Edil foi preso em flagrante na noite de terça-feira, 11

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/11/2025 - 11:40 h
Vereador do União Brasil foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico
O vereador de Itabela, Lucas de Souza Lemos (União Brasil), de 32 anos, preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico na cidade do extremo-sul durante operação policial na última terça-feira, 11, foi o sétimo vereador mais votado após as eleições de 2024, com 667 votos.

Vereador de primeiro mandato, Lucas Lemos, como levou o nome às urnas, também se autodenomina como assistente social, e uma das suas bandeiras no Legislativo está relacionada ao assistencialismo à população.

O político foi levado à delegacia para prestar depoimento, conforme noticiado pelo Portal A TARDE, na terça-feira, 11, data da operação. Ele segue à disposição da Justiça.

A expectativa é que Lemos passe por uma audiência de custódia hoje, 12, de forma on-line no fórum de Itabela.

O que diz à Câmara Municipal de Itabela?

Após a operação, a Câmara Municipal da cidade se manifestou sobre o caso. Em nota oficial, a casa diz que “aguarda a devida apuração dos fatos” antes de tomar qualquer tipo de decisão contra o parlamentar.

“As medidas cabíveis no âmbito do Poder Legislativo serão avaliadas e adotadas em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa, à medida que os fatos sejam oficialmente esclarecidos pela Justiça”, diz um trecho da nota.

A Câmara de Vereadores também afirma que as atividades legislativas continuaram sendo realizadas independente do caso.

“As atividades legislativas desta Casa continuarão a transcorrer normalmente, reafirmando o compromisso de todos os seus membros com a transparência, a ética e, acima de tudo, com os interesses da população de Itabela”, concluiu.

