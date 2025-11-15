Hospital particular em Alagoinhas vai realizar atendimento pelo SUS

Unidade privado é a primeira na Bahia a oferecer atendimento médico gratutito especializado pelo 'Agora Tem Especialistas' - Foto: Van Schramm

O Ministério da Saúde aprovou a adesão do Hospital Alagoinhas ao programa 'Agora Tem Especialistas', que vai passar a atender os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em troca da quitação de impostos federais a vencer a partir da próxima semana.

Esse é o primeiro hospital privado no Estado da Bahia a oferecer atendimento médico especializado pelo programa à população gratuitamente.

A unidade, em Alagoinhas, nordeste da Bahia, vai contar com diversas modalidades de cirurgias. Os pacientes serão encaminhados pelas secretarias estadual e municipais de saúde, através das suas centrais de regulação, ou seja, os atendimentos serão previamente agendados.

Neste sábado, 15, o diretor nacional do programa Agora Tem Especialistas (ATE), do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira, visitou as instalações do Hospital Alagoinhas (HA), no município baiano de mesmo nome, e assinou o termo de adesão juntamente com as autoridades estaduais e municipais.

Dentre as autoridades presentes, além de Rodrigo Oliveira, estiveram o prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo, e o secretário de saúde, Virgínio Pereira, o gerente do HA, Henrique Souza e o diretor nacional do Grupo Athena Saúde proprietário do HA, Horácio Battistini, além da superintendente do Ministério da Saúde na Bahia, Joanna Paroli, e diversos outros secretários municipais e representantes do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems).

Agora Tem Especialistas

O Hospital Alagoinhas vai ofertar gratuitamente atendimento médico, contemplando pequenas cirurgias (como de pele, mucosa e tecido subcutâneo); cirurgia geral; do sistema osteomuscular (ortopédica); do aparelho geniturinário (urológica); do sistema da visão (oftalmológica); de vias aéreas superiores (otorrinolaringológica); face, cabeça e pescoço; do aparelho digestivo, incluindo colectomia (remoção parcial ou total do cólon), e outras cirurgias por videolaparoscopia.

Oliveira disse que a oferta das cirurgias ortopédicas de alta complexidade foi uma demanda dos gestores locais do SUS, que foi prontamente atendida pelo hospital, como a inserção de próteses de quadril e joelho.

“Isto vai contribuir muito não só para reduzir o tempo de espera da população por este tipo de atendimento médico, mas também para reduzir as distâncias percorridas pela grande maioria de pacientes que precisa se deslocar até Salvador para resolver este tipo de demanda de saúde, o que significa mais conforto, segurança e agilidade para os pacientes”, explicou o diretor do programa.

Pelo programa, o HA vai converter R$ 3,5 milhões de atendimentos médicos para o SUS em créditos financeiros que serão usados para abatimento de tributos federais a vencer. Este volume de recursos, que significa uma média de R$ 500 mil mensais de oferta de atenção especializada, serão trocados por uma média de cem cirurgias por mês em Alagoinhas.

Outras cinco propostas de adesão ao programa Agora Tem Especialistas de hospitais privados na Bahia estão em processo de avaliação para aprovação pelo Ministério da Saúde. Esta é uma das formas pelas quais o governo federal está ampliando a oferta de serviços médicos especializados no SUS para acelerar o acesso a consultas, exames e cirurgias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado em parceria com estados e municípios.

O programa Agora Tem Especialistas conta com uma série de ações para aumentar a capacidade do SUS, com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A mobilização do setor privado e de toda a estrutura de saúde do Brasil – pública e privada – é a estratégia central da iniciativa, que engloba diferentes frentes de atuação.

Dentre elas, está a adesão de hospitais privados e filantrópicos, que poderão atender pacientes do SUS em troca da quitação de dívidas tributárias vencidas ou a vencer.



Troca de dívidas

O componente Crédito Financeiro do programa Agora Tem Especialistas foi criado para que estabelecimentos privados de saúde possam usar créditos para atender pacientes do SUS em troca de quitação de débitos com a União. Ou seja, ele permite a compensação de dívidas tributárias com a prestação de serviços de saúde especializada tanto para a troca de débitos vencidos quanto para a prestação futura de transações.

Estabelecimentos de saúde privados, com ou sem fins lucrativos, de todo o país podem aderir ao programa para oferecer serviços especializados como consultas, exames e cirurgias para pacientes do SUS por meio da utilização de créditos financeiros federais e da compensação de dívidas a partir de 1º de janeiro de 2026.

Hospital Alagoinhas

O Hospital Alagoinhas, que atende hoje apenas pacientes particulares e de 26 convênios médicos, é o maior de toda a região atendida pela Diretoria Regional de Saúde de Alagoinhas, que engloba mais de um milhão de pessoas de 32 cidades circunvizinhas, a exemplo de Aramari, Ouriçanga, Itanagra, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe e Sátiro Dias. É o único hospital da região que oferece todas as especialidades médicas disponíveis e realiza todos os exames de diagnóstico (exceto o de hemodinâmica).

A unidade atende também ao público em trânsito nas rodovias, pois está em uma área cortada por duas BRs: a 101, que liga o norte ao sul do país, e a 110, que passa pelos municípios de Ribeira do Pombal e Paulo Afonso, ligando toda a região norte do estado.

De acordo com o gerente Henrique Souza, o hospital possui médicos, leitos, aparelhos, salas de cirurgia e uma ala inteira disponíveis e ociosos, abertos durante 24 horas, que serão ocupados através desta parceria com o SUS para atender à população que está aguardando a regulação. A taxa média de ocupação na UTI é de 90% e de 85% na internação.

“Temos o potencial de zerar a fila da regulação de toda a região, pois somos um hospital de alta complexidade com um parque de equipamentos de alta tecnologia inovadora para a realização de exames de imagem como raio-x, ultrassom, mamografia, ressonância magnética, tomografia, densitometria óssea, para a área de UTI e de cirurgias e uma infraestrutura instalada completa, com todos os equipamentos e material humano, que não atinge hoje a sua plena capacidade de atendimento”, avaliou.

Inaugurado em 1970, o HA está há quatro anos sob a gestão do grupo Athena Saúde e presta atendimento médico ambulatorial e pronto-atendimento 24 horas, com todas as especialidades, quatro salas de centros cirúrgicos 24 horas, 13 leitos de UTI e 50 leitos de internação. O hospital realiza mais de 270 consultas e exames por mês, 300 cirurgias e atende cerca de 800 pacientes na UTI por mês.