Prefeito de Serra Preta é acusado de contratações sem concurso público

Prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (Avante) - Foto: Reprodução

O prefeito de Serra Preta, centro norte da Bahia, Franklin Leite (Avante), é alvo de uma representação apresentada por um parlamentar do município. A acusação do vereador, Vomildo Gomes Marques, conhecido como Vomildo de Cabo Reis (Podemos), aponta a realização de contratações diretas de servidores sem concurso público ou Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Irregularidades

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As acusações sobrepassam pela contratação de pessoal de forma direta, sem a realização de concurso público ou PSS, que são os métodos constitucionais para o ingresso na administração pública.

De acordo com o parlamentar, as admissões teriam sido feitas após decisões judiciais que proibiam a Prefeitura de realizar seleções temporárias.

Consituição Federal

A Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. As contratações temporárias (via PSS) só são permitidas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O vereador alega que tal conduta levanta suspeitas de irregularidades na gestão das nomeações no município. É importante notar que a Prefeitura de Serra Preta tem publicado documentos que indicam a existência de processos seletivos e editais. Há registros de Processo Seletivo Simplificado (PSS), com erratas e edital, publicado em outubro de 2025.

Acordo

Um acordo recente firmado com o Ministério público do Estado da Bahia (MP-BA) e Ministério Público do Trabalho (MPT) tem objetivo na realização de um concurso público no município, com a autorização de medidas emergenciais de contenção de gastos, incluindo a revisão de contratos.

O compromisso foi formalizado em um Termo de Composição Extrajudicial, assinado no dia 10 de outubro, com mediação do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor). O documento define regras para garantir que um acordo antigo, de 2009, sobre a realização de concurso público no município, seja cumprido corretamente. A assinatura aconteceu de forma remota.

A reportagem entrou em contato com a gestão municipal e aguarda resposta aos questionamentos.