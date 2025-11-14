Menu
REPRESENTAÇÃO

Prefeito de Serra Preta é acusado de contratações sem concurso público

Admissões teriam ocorrido mesmo após decisões judiciais que proibem Prefeitura de realizar seleções temporárias

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

14/11/2025 - 12:33 h
Prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (Avante)
Prefeito de Serra Preta, Franklin Leite (Avante) -

O prefeito de Serra Preta, centro norte da Bahia, Franklin Leite (Avante), é alvo de uma representação apresentada por um parlamentar do município. A acusação do vereador, Vomildo Gomes Marques, conhecido como Vomildo de Cabo Reis (Podemos), aponta a realização de contratações diretas de servidores sem concurso público ou Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Irregularidades

As acusações sobrepassam pela contratação de pessoal de forma direta, sem a realização de concurso público ou PSS, que são os métodos constitucionais para o ingresso na administração pública.

De acordo com o parlamentar, as admissões teriam sido feitas após decisões judiciais que proibiam a Prefeitura de realizar seleções temporárias.

Consituição Federal

A Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. As contratações temporárias (via PSS) só são permitidas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O vereador alega que tal conduta levanta suspeitas de irregularidades na gestão das nomeações no município. É importante notar que a Prefeitura de Serra Preta tem publicado documentos que indicam a existência de processos seletivos e editais. Há registros de Processo Seletivo Simplificado (PSS), com erratas e edital, publicado em outubro de 2025.

Acordo

Um acordo recente firmado com o Ministério público do Estado da Bahia (MP-BA) e Ministério Público do Trabalho (MPT) tem objetivo na realização de um concurso público no município, com a autorização de medidas emergenciais de contenção de gastos, incluindo a revisão de contratos.

O compromisso foi formalizado em um Termo de Composição Extrajudicial, assinado no dia 10 de outubro, com mediação do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor). O documento define regras para garantir que um acordo antigo, de 2009, sobre a realização de concurso público no município, seja cumprido corretamente. A assinatura aconteceu de forma remota.

A reportagem entrou em contato com a gestão municipal e aguarda resposta aos questionamentos.

Tags:

concurso público contratação pública Gestão Pública irregularidades administrativas Processo Seletivo Simplificado Serra Preta

x