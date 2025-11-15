Menu
SUSPENSÃO

Ação cautelar contra Cris de Dema (PSD) veta admissões em Piripá

Contratações na gestão de Cris de Dema (PSD) teriam ocorrido entre janeiro e julho de 2025

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/11/2025 - 16:55 h
Cris de Dema (PSD), prefeito de Piripá
Cris de Dema (PSD), prefeito de Piripá

Uma decisão cautelar suspendeu novas contratações temporárias sem processo seletivo na prefeitura de Piripá, centro sul da Bahia. O alvo da medida é o prefeito Cristiano Santos Silva, conhecido como Cris de Dema (PSD).

Sendo assim, ficam suspensas novas contratações temporárias de pessoal sem a prévia realização de um processo seletivo. As irregularidades nas admissões por prazo determinado teriam ocorrido entre janeiro e julho de 2025

Motivação

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) considerou que as contratações afrontaram o princípio da impessoalidade e o princípio da legalidade na administração pública, pois a Constituição Federal exige a observância das exigências legais para tais admissões, o que geralmente implica a necessidade de um processo seletivo simplificado para contratações temporárias por excepcional interesse público.

A suspensão cautelar visa impedir a continuidade da prática, garantindo que o município cumpra a lei em futuras contratações temporárias. A decisão cautelar aponta que o prefeito de Piripá afrontou dois dos mais importantes princípios constitucionais que regem a administração pública, estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal: Legalidade e Impessoalidade.

Próximos passos

O caso segue em análise, e o prefeito deve prestar esclarecimentos ao órgão fiscalizador. A lei permite a contratação temporária para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, porém exige que seja feita mediante critérios e seleção pública para garantir a isonomia e a moralidade.

A decisão cautelar exige que o prefeito encaminhe esclarecimentos formais ao órgão fiscalizador no prazo de 20 dias. A prefeitura deve encaminhar todo o processo, como o dital, lista de inscritos, critérios de avaliação e resultado final, para que o órgão fiscalize e valide as novas admissões.

Caminho legal

Para cumprir a determinação do TCM e se adequar à lei, o primeiro passo é justificar a necessidade da contratação temporária. A prefeitura deve demonstrar que a necessidade de pessoal é temporária e de excepcional interesse público (ex: afastamento de servidores, aumento pontual de demanda em áreas críticas como saúde).

A contratação por Processo Seletivo Simplificado (PSS) deve ser baseada em lei municipal pré-existente (que já existe em Piripá, assim como em outros municípios). Em seguida, a prefeitura deve elaborar um Edital claro, transparente e amplamente divulgado. O Edital deve especificar as vagas, os requisitos, o salário, a forma de avaliação e a duração dos contratos.

O PSS deve ser realizado de forma objetiva e impessoal para garantir a igualdade de condições a todos. Geralmente, ele é feito através de análise curricular e de títulos, que seria a forma mais comum e rápida, onde a classificação é baseada na experiência profissional e formação acadêmica do candidato. Somente os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas do PSS podem ser contratados.

Certames passados

A Prefeitura de Piripá já realizou Processos Seletivos Simplificados no passado, como em 2023, 2021 e 2019, por exemplo, o que significa que o procedimento legal já é conhecido e utilizado pelo município.

A decisão cautelar, portanto, não proíbe a contratação temporária, mas sim proíbe que ela seja feita sem seguir o rito legal do processo seletivo simplificado, reforçando o dever do prefeito de utilizar métodos transparentes e impessoais para futuras admissões.

Caso as irregularidades sejam confirmadas, o prefeito pode enfrentar punições financeiras, ter suas contas rejeitadas (o que o torna inelegível) e, na esfera judicial, responder por improbidade administrativa.

A reportagem procurou a Prefeitura de Piripá e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

