Saiba quem é o ‘Guerrilheiro’ do CV preso durante cerco policial

Polícia segue investigando outros envolvidos em homicídios ligados ao CV - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

A operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) que resultou na prisão de cinco integrantes do Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira, 18, revelou a identidade de um dos nomes mais influentes na dinâmica violenta da facção na Zona Sudoeste do Rio. Entre os capturados está Yuri de Abreu da Silva de Oliveira, apontado pelos investigadores como um dos principais “guerrilheiros” do CV, posição considerada estratégica dentro do grupo criminoso.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelo trabalho de inteligência que embasou a ação, Yuri ocupava um papel central no Terreirão, área dominada pela facção. Ele é descrito como o responsável por ordenar ataques, organizar confrontos armados e determinar execuções, atuando diretamente nas disputas territoriais que intensificaram a violência na região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação teve início no Beco do Borracheiro, onde dois homens foram presos em flagrante durante o tráfico de drogas. Pouco depois, os policiais localizaram Yuri sozinho, encerrando a busca pelo integrante mais influente do grupo alvo. Os outros dois suspeitos foram encontrados na companhia de um adolescente, que acabou apreendido.

De acordo com a polícia, as prisões foram executadas de maneira cirúrgica, sem troca de tiros, seguindo um mapeamento detalhado da movimentação da facção na área. A captura do “puxador de guerra” é considerada um avanço importante na tentativa de reduzir a articulação interna do Comando Vermelho na Zona Sudoeste.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos em homicídios atribuídos ao grupo e para detalhar a participação de cada um dos presos nos crimes cometidos sob ordens da facção.