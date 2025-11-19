Crime organizado de imigração é alvo da polícia federal em Salvador

Acredita-se que a prática de crimes financeiros tenha movimentado aproximadamente R$ 9 milhões - Foto: Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 19, uma operação que mira a desarticulação de uma organização criminosa especializada no contrabando de migrantes.

Acredita-se que a prática de crimes financeiros tenha movimentado aproximadamente R$ 9 milhões, oriundos das atividades ilícitas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Operação Venezuela, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal em Salvador (BA).

Como funcionava

Conforme apurado durante as investigações, o esquema criminoso funcionava por meio da utilização de pessoas “laranjas”, que eram cooptadas e cediam suas contas bancárias para o trânsito de valores milionários, com o objetivo de promover a dissimulação da origem ilícita dos recursos, bem como ocultar a identidade dos reais destinatários e beneficiários.

A ação policial foi desencadeada nas cidades de Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), onde os investigados atualmente residem e exercem suas atividades comerciais.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.