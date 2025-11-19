Após atentado contra colega por ciúmes, John Lennon é expulso da PM

John Lennon Sousa Alves foi expulso da corporação por atacar a residência de outro PM - Foto: Divulgação / PMCE

A Polícia Militar do Ceará teve mais um integrante desligado após decisão da Controladoria Geral de Disciplina (CGD). O órgão determinou a demissão de John Lennon Sousa Alves, apontado como autor de um ataque a tiros contra a casa de um colega de farda em 2021.

O ato administrativo, publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, 17, descreve que o ex-PM teria ido até a residência do colega, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, e efetuado disparos durante a madrugada de 10 de maio daquele ano.

Conforme reportagens veiculadas na época, John Lennon havia mantido relacionamento com a mulher que, posteriormente, passou a se envolver com o policial que teve o imóvel alvejado.

Além do ataque, o processo disciplinar reuniu uma série de outras infrações atribuídas ao militar. Entre elas, posse irregular de armamento e munição de uso restrito, falsificação de documentos, adulteração de sinais identificadores de veículos, posse de entorpecentes, grande quantia em dinheiro sem origem comprovada e materiais de procedência não esclarecida.

A Controladoria concluiu que o conjunto dessas condutas representou quebra grave dos deveres éticos e disciplinares da função pública, motivando o desligamento definitivo de John Lennon da corporação.