Vídeo: homem é brutalmente espancado com barra de madeira na rua

Mesmo caído no chão, homem continua sendo agredido - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, mostra um crime brutal acontecendo à luz do dia e sob o olhar de várias pessoas, na cidade de Ilhéus, no sul do estado. Imagens de câmeras de segurança, da localidade Alto do Carvalho, na Avenida Ubaitaba, mostram um homem sendo espancado por outro com uma barra de madeira.

Na gravação, a vítima caminha pela rua à frente do suspeito, que o surpreende pelas costas com um golpe. O rapaz, que ainda não foi identificado, cai e chão e continua sendo agredido. Toda ação é acompanhada por populares, que não fazem nada.

Até o momento, não há informações sobre a motivação da agressão, a identidade dos envolvidos ou o estado de saúde da vítima. O Portal A TARDE procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas, até a publicação da matéria, não havia retorno. *Em atualização.