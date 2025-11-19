CRIME BRUTAL
Vídeo: homem é brutalmente espancado com barra de madeira na rua
Crime acontece à luz do dia e na frente de várias pessoas, que não fazem nada
Por Andrêzza Moura
Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, mostra um crime brutal acontecendo à luz do dia e sob o olhar de várias pessoas, na cidade de Ilhéus, no sul do estado. Imagens de câmeras de segurança, da localidade Alto do Carvalho, na Avenida Ubaitaba, mostram um homem sendo espancado por outro com uma barra de madeira.
Na gravação, a vítima caminha pela rua à frente do suspeito, que o surpreende pelas costas com um golpe. O rapaz, que ainda não foi identificado, cai e chão e continua sendo agredido. Toda ação é acompanhada por populares, que não fazem nada.
Leia Também:
Até o momento, não há informações sobre a motivação da agressão, a identidade dos envolvidos ou o estado de saúde da vítima. O Portal A TARDE procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas, até a publicação da matéria, não havia retorno. *Em atualização.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes