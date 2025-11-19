Menu
ESPORTES
EM CANA

Ex-Seleção é preso pela quarta vez pelo mesmo motivo; saiba detalhes

Ex-atacante defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014

João Grassi

Por João Grassi

19/11/2025 - 19:09 h
Jô, ex-atacante
Jô, ex-atacante

Ex-jogador conhecido por suas passagens no Corinthians, João Alves de Assis Silva, conhecido como , foi preso novamente por não pagar pensão alimentícia. O ex-atacante da Seleção Brasileira, de 38 anos, foi detido em outras três oportunidades pelo mesmo motivo.

Jô foi preso nesta terça-feira, 18, no Rio de Janeiro. De acordo com o ge.globo, a Justiça identificou 12 meses de débito da pensão e decretou a prisão dele, através da 1ª Vara de Família de Jacarepaguá.

Entre as quatro prisões de Jô, três ocorreram após sua passagem pelo Amazonas, seu penúltimo clube antes da aposentadoria. Na primeira vez, o ex-atacante foi preso na véspera da partida do Amazonas contra a Ponte Preta, pela Série B de 2024. Ele, inclusive, estava escalado para atuar normalmente.

Leia Também:

CR7 vai a jantar com Trump e vídeo dos dois juntos viraliza; assista
Pedro desfalca Flamengo na final da Libertadores; saiba o motivo
Investimento na SAF do Atlético-MG gera investigação sobre PCC

Carreira de Jô

Além de Corinthians e Amazonas, Jô também defendeu equipes como CSKA Moscou, Everton, Manchester City, Galatasaray, Internacional, Atlético-MG, onde se sagrou campeão da Libertadores, além de Shabab Dubai, Jiangsu Suning, Nagoya Grampus, Ceará, Al-Jabalain e Itabirito.

Jô ainda defendeu a Seleção Brasileira em competições importantes, como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

ex-jogador prisão SC Corinthians seleção brasileira

x