ESPORTES
"DOIS GOATS"

CR7 vai a jantar com Trump e vídeo dos dois juntos viraliza; assista

O presidente dos Estados Unidos convidou o atacante para uma visita nesta quarta-feira, 19

Marina Branco

Por Marina Branco

19/11/2025 - 16:52 h
Cristiano Ronaldo na Casa Branca
Cristiano Ronaldo na Casa Branca -

Pouco tempo antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que "o melhor jogador do mundo estava no país" - e ele se referia a Cristiano Ronaldo. O atacante português visitou a Casa Branca nesta quarta-feira, 19, para um encontro com o presidente.

Em um vídeo divulgado pelo próprio governo norte-americano, os dois aparecem conversando, com a legenda "dois GOATS", sigla para "melhor de todos os tempos".

Além do astro mundial, o príncipe da Arábia Saudita, Mohammad Bin Salman, também participou do jantar oficial organizado por Trump. O líder saudita é responsável pelo comando do Fundo de Investimento Público, que detém 75% das ações do Al-Nassr, time em que CR7 joga.

O encontro reforça a relação recente entre o presidente americano e o jogador. Em junho, Cristiano Ronaldo presenteou Trump com uma camisa da Seleção Portuguesa assinada por ele.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por The White House (@whitehouse)

Em seu próprio perfil, CR7 publicou uma série de fotos ao lado de Trump e sua noiva Georgina, agradecendo pelo convite. "Obrigado Sr. Presidente pelo convite e pelas boas-vindas que você e a Primeira Dama deram a mim e a minha futura esposa", escreveu.

"Cada um de nós tem algo relevante para dar, e eu estou pronto para fazer a minha parte em inspirar novas gerações a construir um futuro definido por coragem, responsabilidade e paz duradoura", completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

x