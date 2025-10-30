Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha Lamborghini de R$ 1,65 milhão

Cristiano Ronaldo Jr., filho do astro português, mostrou nas redes seu primeiro carro, um Lamborghini Urus S branco avaliado em R$ 1,6 milhão, presente herdado da coleção do pai. - Foto: Reprodução / X (Twitter)

Aos 15 anos, Cristiano Ronaldo Jr. parece seguir os passos do pai não apenas no futebol, mas também no gosto por carros luxuosos.

O jovem, filho mais velho do craque português Cristiano Ronaldo, surpreendeu seus seguidores ao mostrar em suas redes sociais o seu primeiro carro: um Lamborghini Urus S branco, avaliado em € 265 mil (cerca de R$ 1,65 milhão). Vale lembrar que a idade mínima para dirigir na Arábia Saudita é de 18 anos.

De acordo com a imprensa espanhola, o modelo adquirido por Cristiano Jr. não é o mais recente da montadora italiana — detalhe que reforça a suspeita de que o veículo possa ter vindo diretamente da garagem de seu pai.

Fontes indicam que o astro português teria presenteado o filho com um dos exemplares de sua coleção pessoal.

Cristiano Ronaldo, que atualmente defende o Al-Nassr, é conhecido por sua impressionante frota de supermáquinas.

Entre os modelos já vistos em sua garagem estão Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin, reforçando a fama do camisa 7 como um verdadeiro entusiasta do automobilismo de luxo.