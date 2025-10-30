PAIXÃO HERDADA
Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha Lamborghini de R$ 1,65 milhão
Cristiano Ronaldo Jr. exibiu nas redes seu primeiro carro
Por Redação
Aos 15 anos, Cristiano Ronaldo Jr. parece seguir os passos do pai não apenas no futebol, mas também no gosto por carros luxuosos.
O jovem, filho mais velho do craque português Cristiano Ronaldo, surpreendeu seus seguidores ao mostrar em suas redes sociais o seu primeiro carro: um Lamborghini Urus S branco, avaliado em € 265 mil (cerca de R$ 1,65 milhão). Vale lembrar que a idade mínima para dirigir na Arábia Saudita é de 18 anos.
De acordo com a imprensa espanhola, o modelo adquirido por Cristiano Jr. não é o mais recente da montadora italiana — detalhe que reforça a suspeita de que o veículo possa ter vindo diretamente da garagem de seu pai.
Fontes indicam que o astro português teria presenteado o filho com um dos exemplares de sua coleção pessoal.
Cristiano Ronaldo, que atualmente defende o Al-Nassr, é conhecido por sua impressionante frota de supermáquinas.
Entre os modelos já vistos em sua garagem estão Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin, reforçando a fama do camisa 7 como um verdadeiro entusiasta do automobilismo de luxo.
