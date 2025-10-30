Barreiras FC é fundado e Oeste da Bahia tem retorno do futebol profissional

O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual. - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O futebol baiano terá um novo representante profissional no oeste do estado. Em coletiva realizada na noite desta quarta-feira, o prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (UB), anunciou oficialmente a fundação do Barreiras Futebol Clube, com o objetivo de fortalecer a formação de novos atletas por meio da divisão de base e também de consolidar uma equipe profissional competitiva.

A cidade de Barreiras já teve experiência no futebol profissional no passado, quando o Barreiras Esporte Clube foi fundado em 2000. A equipe chegou a disputar a elite do Campeonato Baiano em 2002, após conquistar o título da Série B no ano anterior.

No entanto, o clube acabou rebaixado e, em 2004, na terceira divisão, abandonou o futebol profissional. “O clube estava em situação jurídica inviável para o seu retorno”, explicou Otoniel, reforçando a necessidade da criação de uma nova agremiação.

Com a fundação do Barreiras Futebol Clube, o município do oeste baiano volta a ter representação no cenário profissional e busca, agora, retomar protagonismo no futebol estadual, ao mesmo tempo em que investe na formação de jovens talentos.