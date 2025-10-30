Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO CLUBE

Barreiras FC é fundado e Oeste da Bahia tem retorno do futebol profissional

Oeste da Bahia passa a ter representação no futebol profissional, com foco na base e no desenvolvimento de atletas

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 10:10 h | Atualizada em 30/10/2025 - 10:43
O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual.
O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual. -

O futebol baiano terá um novo representante profissional no oeste do estado. Em coletiva realizada na noite desta quarta-feira, o prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (UB), anunciou oficialmente a fundação do Barreiras Futebol Clube, com o objetivo de fortalecer a formação de novos atletas por meio da divisão de base e também de consolidar uma equipe profissional competitiva.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fala Barreiras (@falabarreiras)

A cidade de Barreiras já teve experiência no futebol profissional no passado, quando o Barreiras Esporte Clube foi fundado em 2000. A equipe chegou a disputar a elite do Campeonato Baiano em 2002, após conquistar o título da Série B no ano anterior.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova vitória do Fluminense reduz chances do Bahia na Libertadores
Baiano quebra recorde mundial de waterline nos cânions de Paulo Afonso
João Fonseca joga ATP 250 de Atenas após eliminação no Masters 1000

No entanto, o clube acabou rebaixado e, em 2004, na terceira divisão, abandonou o futebol profissional. “O clube estava em situação jurídica inviável para o seu retorno”, explicou Otoniel, reforçando a necessidade da criação de uma nova agremiação.

Com a fundação do Barreiras Futebol Clube, o município do oeste baiano volta a ter representação no cenário profissional e busca, agora, retomar protagonismo no futebol estadual, ao mesmo tempo em que investe na formação de jovens talentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barreiras FC campeonato baiano futebol baiano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual.
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual.
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual.
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

O Barreiras Futebol Clube é fundado no oeste da Bahia para disputar o futebol profissional e investir na formação de jovens atletas, fortalecendo o esporte estadual.
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x