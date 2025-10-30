João Fonseca joga ATP 250 de Atenas após eliminação no Masters 1000

João Fonseca define próximo torneio após queda no Masters 1000 - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Depois de ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, João Fonseca já tem novo destino definido no circuito. O brasileiro volta às quadras na próxima semana para disputar o ATP 250 de Atenas, na Grécia. O torneio está previsto para começar na segunda-feira, e o sorteio da chave principal ainda não foi divulgado.

A competição grega, que promete atrair grandes nomes do tênis mundial, terá Novak Djokovic como uma de suas estrelas e também como um dos organizadores do evento. O sérvio, atualmente envolvido na gestão do torneio, é irmão de Djordje Djokovic, diretor da competição. Outro destaque esperado é o grego Stefanos Tsitsipas, embora exista a possibilidade de o atleta local desistir da disputa para antecipar as férias.

O ATP 250 de Atenas substitui o antigo torneio de Belgrado, na Sérvia. A mudança de sede foi motivada por crises políticas no país natal dos Djokovic, levando o evento a ser transferido para a capital grega. A final do torneio está marcada para o dia 8 de novembro, um sábado.

Apesar da relevância do campeonato, a lista de desistências já conta com quatro nomes importantes: Jakub Mensik, Sebastian Baez, Marton Fucsovics e Roberto Bautista Agut. Essas ausências podem beneficiar João Fonseca, que tem chances de ser cabeça de chave na disputa.

No ranking mundial, o brasileiro ocupa atualmente a 28ª posição, mas deve subir na próxima atualização, chegando ao 24º lugar no ranking provisório da ATP. O salto na classificação é reflexo da conquista histórica no ATP 500 de Basileia, título que representou o maior triunfo de um brasileiro em simples desde o Masters 1000 de Cincinnati de 2001, vencido por Gustavo Kuerten, quando João ainda nem havia nascido.