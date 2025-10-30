TÊNIS INTERNACIONAL
João Fonseca joga ATP 250 de Atenas após eliminação no Masters 1000
Após eliminação precoce, jovem brasileiro já tem novo desafio no circuito mundial
Por Redação
Depois de ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, João Fonseca já tem novo destino definido no circuito. O brasileiro volta às quadras na próxima semana para disputar o ATP 250 de Atenas, na Grécia. O torneio está previsto para começar na segunda-feira, e o sorteio da chave principal ainda não foi divulgado.
A competição grega, que promete atrair grandes nomes do tênis mundial, terá Novak Djokovic como uma de suas estrelas e também como um dos organizadores do evento. O sérvio, atualmente envolvido na gestão do torneio, é irmão de Djordje Djokovic, diretor da competição. Outro destaque esperado é o grego Stefanos Tsitsipas, embora exista a possibilidade de o atleta local desistir da disputa para antecipar as férias.
O ATP 250 de Atenas substitui o antigo torneio de Belgrado, na Sérvia. A mudança de sede foi motivada por crises políticas no país natal dos Djokovic, levando o evento a ser transferido para a capital grega. A final do torneio está marcada para o dia 8 de novembro, um sábado.
Apesar da relevância do campeonato, a lista de desistências já conta com quatro nomes importantes: Jakub Mensik, Sebastian Baez, Marton Fucsovics e Roberto Bautista Agut. Essas ausências podem beneficiar João Fonseca, que tem chances de ser cabeça de chave na disputa.
No ranking mundial, o brasileiro ocupa atualmente a 28ª posição, mas deve subir na próxima atualização, chegando ao 24º lugar no ranking provisório da ATP. O salto na classificação é reflexo da conquista histórica no ATP 500 de Basileia, título que representou o maior triunfo de um brasileiro em simples desde o Masters 1000 de Cincinnati de 2001, vencido por Gustavo Kuerten, quando João ainda nem havia nascido.
