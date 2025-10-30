Menu
HOME > ESPORTES
HISTÓRICO

Baiano quebra recorde mundial de waterline nos cânions de Paulo Afonso

Natural de Itamaraju, atleta atravessou 859 metros de fita nos cânions de Paulo Afonso e superou marca registrada na Itália em 2017

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 9:11 h
O baiano Matheus Vidal, conhecido como “Mago do Equilíbrio”, atravessou 859 metros sobre o Rio São Francisco e quebrou o recorde mundial de waterline, superando a marca italiana de 2017.
O baiano Matheus Vidal, conhecido como "Mago do Equilíbrio", atravessou 859 metros sobre o Rio São Francisco e quebrou o recorde mundial de waterline, superando a marca italiana de 2017.

O baiano Matheus Vidal, conhecido como o “Mago do Equilíbrio”, fez história ao estabelecer um novo recorde mundial de waterline — modalidade do slackline praticada sobre a água. Natural de Itamaraju, o atleta atravessou impressionantes 859 metros de fita sobre o Rio São Francisco, nos cânions de Paulo Afonso, em 55 minutos, superando a marca anterior de 750 metros, registrada na Itália em 2017.

A conquista foi alcançada na última terça-feira, 28, em um dos cenários naturais mais emblemáticos da Bahia. Emocionado, Vidal celebrou o feito destacando a importância de representar seu estado.

“Queria muito trazer este recorde do waterline para o meu estado. E os cânions do Velho Chico foram um cenário incrível para este projeto. Esse é o meu segundo recorde quebrado na Bahia este ano. Em março, quebramos o recorde de highline, na cidade de Itatim, quando percorri, de olhos vendados, 1.420 metros, com trechos que chegaram a 150 metros de altura. Estou muito feliz e agradecido a todos que me ajudaram a garantir esta conquista. Sem o apoio recebido do governo da Bahia, da Sudesb, da Prefeitura de Paulo Afonso, do Corpo de Bombeiros, da PRF, do vereador Valmir Rocha, isso que acabamos de conquistar não seria possível”, afirmou o atleta.

João Fonseca joga ATP 250 de Atenas após eliminação no Masters 1000
Vitória desafia tabu histórico contra o Cruzeiro; confira
Entenda como Flamengo na final da Libertadores pode ajudar o Bahia

O recordista ressaltou ainda a importância do apoio recebido para viabilizar seus projetos e participações internacionais. Segundo ele, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) tem colaborado com passagens aéreas, o que tem permitido sua presença em competições fora do país.

Além do novo recorde mundial, Matheus Vidal acumula títulos expressivos em sua trajetória. O atleta é tricampeão de highline na China (2023, 2024 e 2025) e já conquistou duas medalhas de bronze no Mundial da modalidade. Em julho deste ano, foi vice-campeão no Mundial de highline realizado na França e venceu uma competição promocional na Estônia, enfrentando alguns dos principais nomes do esporte.

x