HOME > ESPORTES
THE LAST DANCE

Cristiano Ronaldo suspenso na Copa por agressão? Entenda o caso

Primeiro cartão vermelho por Portugal pode deixar Cristiano Ronaldo fora de partidas da Copa de 2026

Marina Branco

Por Marina Branco

14/11/2025 - 9:01 h
Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez por Portugal
Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez por Portugal -

O mundo inteiro está aguardando a tão esperada última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. O português que já disputou o torneio em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, sonha em vencer pela primeira e última vez em 2026, quem sabe marcando seu milésimo gol em uma partida da Copa.

O sonho, no entanto, deve começar distante. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda, Cristiano foi expulso pela primeira vez na vida na Seleção, com um cartão vermelho que pode resultar em uma punição que avance para a Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dependendo da decisão da Fifa, o camisa 7 pode ter de cumprir parte da suspensão já no Mundial, comprometendo seu apoio a Portugal. O lance que originou a expulsão ocorreu após revisão do VAR, que flagrou Ronaldo acertando o cotovelo no zagueiro Dara O’Shea em um momento em que a bola não estava em disputa.

Justamente por ser caracterizada como agressão, a infração pode gerar gancho de mais de duas partidas. O técnico da Irlanda ironizou o atacante após o apito final, dizendo que "talvez tenha entrado na cabeça dele".

Agora, Portugal tem apenas mais uma partida nas Eliminatórias e ainda não está classificada. O time enfrenta a Armênia em casa e precisa vencer se quiser garantir vaga no Mundial.

Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez por Portugal
Cristiano Ronaldo é expulso pela primeira vez por Portugal | Foto: PAUL FAITH/AFP

Dependendo dos resultados paralelos, até um empate pode assegurar a classificação, caso Portugal não resolva em campo e se arrisque. Somente em um cenário improvável a seleção precisaria disputar a repescagem, situação em que CR7 também poderia ficar de fora, caso ainda estivesse suspenso.

Segundo o regulamento da Fifa, qualquer punição aplicada em jogos das Eliminatórias deve ser cumprida na Copa do Mundo. O tamanho da sanção será definido pelo Comitê Disciplinar da entidade.

Quanto a casos como esse, o Código Disciplinar é claro - agressões como cotoveladas, socos, chutes, mordidas ou cuspidas resultam em suspensão mínima de três partidas.

x