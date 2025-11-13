Menu
IMPROVÁVEL

Drama! Itália precisa de milagre para garantir vaga na Copa do Mundo

Seleção tetracampeã mundial corre riscos de ter que disputar a repescagem

João Grassi

Por João Grassi

13/11/2025 - 19:56 h
Francesco Pio Esposito, atacante da Itália
Francesco Pio Esposito, atacante da Itália

Apesar de ter vencido a Moldávia por 2 a 0 nesta quinta-feira, 13, pelas Eliminatórias Europeias, a Itália vai precisar de um milagre para evitar a repescagem da Copa do Mundo 2026. A seleção tetracampeã mundial terá que derrotar a Noruega por 9 a 0 para garantir classificação direta ao Mundial da América do Norte.

Com 18 pontos conquistados no Grupo I, a Itália tem 12 gols de saldo e ocupa a segunda colocação, enquanto a Noruega lidera a chave com 21 pontos e 29 de saldo. As duas seleções ainda se enfrentam, mas a única chance da Azzurra é vencendo e tirando a grande diferença de gols, já que apenas uma seleção por grupo se classifica diretamente.

Caso não consigam a vitória por nove gols de diferença, os italianos terão que disputar a repescagem da UEFA, que acontece em separado das demais confederações. Os segundos colocados da Eliminatória e seis equipes das Liga das Nações participam, e as vagas são definidas em duelos de ida e volta contra apenas um adversário ainda não definido.

Vale lembrar que a Itália não vence nenhuma partida por nove ou mais gols desde 1948, quando bateu os Estados Unidos pelo placar de 9 a 0 nos Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra. Contra a equipe dos astros Erling Haaland e Martin Odegaard, no entanto, a missão é quase impossível.

Itália x Noruega

Precisando de uma goleada histórica, a Seleção Italiana recebe a Noruega no próximo domingo, 16, às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

x