Seleção Brasileira avalia amistoso com única seleção que nunca venceu

Ancelotti pela Seleção Brasileira - Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

A CBF estuda a possibilidade de marcar um amistoso inédito (e incômodo) para a Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026 - um duelo contra a Noruega, a única seleção do mundo que o Brasil jamais conseguiu derrotar.

A ideia é realizar dois amistosos em 2026, às vésperas do Mundial, com um confronto em solo brasileiro e outro em um dos países-sede (Estados Unidos, México ou Canadá). Nesse contexto, a Noruega de Erling Haaland, craque do Manchester City, aparece como uma das opções mais fortes, principalmente se confirmar vaga na Copa.

Depois de passarem 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, os nórdicos lideram o Grupo I das Eliminatórias da Europa, à frente da Itália, e mantêm 100% de aproveitamento, ocupando o 29º lugar no ranking da Fifa.

A campanha até aqui foi perfeita - sete jogos, sete vitórias, e 14 gols na conta do craque do time. Para ultrapassar os noruegueses, a Itália precisa vencer os dois jogos que restam - mas, mais que isso, precisa superar o saldo de 19 gols da Noruega, configurando uma missão quase impossível.

A possibilidade da partida chamou a atenção por um motivo simples. Uma das maiores seleções do mundo, o Brasil nunca venceu apenas um time, justamente a Noruega. Em quatro confrontos oficiais e amistosos, são dois empates e duas derrotas, incluindo a icônica virada por 2 a 1 na Copa de 1998, com Larsen decidindo nos minutos finais.

Como a CBF decide os novos adversários

No pré-Copa do Mundo, a confirmação do amistoso depende de dois fatores. O primeiro é o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, marcado para 5 de dezembro, e o segundo, a classificação da própria Noruega para o Mundial.

A entidade deseja fechar a agenda do Brasil ainda em 2025 para que a seleção tenha uma preparação planejada, com adversários de alto nível técnico e possíveis futuros confrontos na própria competição.

Nesta Data Fifa de novembro, o Brasil tem dois testes importantes na Europa, neste sábado, 15, contra Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, e na próxima terça-feira, 18, contra a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille.