Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI ACABAR COM O TABU?

Seleção Brasileira avalia amistoso com única seleção que nunca venceu

Brasil deve ter mais dois amistosos após a Data Fifa de novembro antes da Copa do Mundo

Marina Branco

Por Marina Branco

13/11/2025 - 17:41 h
Ancelotti pela Seleção Brasileira
Ancelotti pela Seleção Brasileira -

A CBF estuda a possibilidade de marcar um amistoso inédito (e incômodo) para a Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026 - um duelo contra a Noruega, a única seleção do mundo que o Brasil jamais conseguiu derrotar.

A ideia é realizar dois amistosos em 2026, às vésperas do Mundial, com um confronto em solo brasileiro e outro em um dos países-sede (Estados Unidos, México ou Canadá). Nesse contexto, a Noruega de Erling Haaland, craque do Manchester City, aparece como uma das opções mais fortes, principalmente se confirmar vaga na Copa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Depois de passarem 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, os nórdicos lideram o Grupo I das Eliminatórias da Europa, à frente da Itália, e mantêm 100% de aproveitamento, ocupando o 29º lugar no ranking da Fifa.

Leia Também:

Juba quer usar a experiência na Seleção Brasileira para ajudar o Bahia
Joias do Bahia marcam quase metade dos gols da Seleção Brasileira
Luciano Juba, lateral do Bahia, se apresenta à Seleção Brasileira

A campanha até aqui foi perfeita - sete jogos, sete vitórias, e 14 gols na conta do craque do time. Para ultrapassar os noruegueses, a Itália precisa vencer os dois jogos que restam - mas, mais que isso, precisa superar o saldo de 19 gols da Noruega, configurando uma missão quase impossível.

A possibilidade da partida chamou a atenção por um motivo simples. Uma das maiores seleções do mundo, o Brasil nunca venceu apenas um time, justamente a Noruega. Em quatro confrontos oficiais e amistosos, são dois empates e duas derrotas, incluindo a icônica virada por 2 a 1 na Copa de 1998, com Larsen decidindo nos minutos finais.

Como a CBF decide os novos adversários

No pré-Copa do Mundo, a confirmação do amistoso depende de dois fatores. O primeiro é o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, marcado para 5 de dezembro, e o segundo, a classificação da própria Noruega para o Mundial.

A entidade deseja fechar a agenda do Brasil ainda em 2025 para que a seleção tenha uma preparação planejada, com adversários de alto nível técnico e possíveis futuros confrontos na própria competição.

Nesta Data Fifa de novembro, o Brasil tem dois testes importantes na Europa, neste sábado, 15, contra Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, e na próxima terça-feira, 18, contra a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amistoso cbf copa do mundo seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ancelotti pela Seleção Brasileira
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Ancelotti pela Seleção Brasileira
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Ancelotti pela Seleção Brasileira
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Ancelotti pela Seleção Brasileira
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x