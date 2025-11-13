ELIMINATÓRIAS
Copa do Mundo 2026: CR7 é expulso e Portugal adia sonho por vaga
Rodada das eliminatórias europeias teve brilhos e decepções históricas
Por Lucas Vilas Boas
A Itália evitou um novo fracasso nas Eliminatórias e manteve vivas as chances — por mais que remotas — de se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Com dois gols nos minutos finais, a Azzurra venceu a Moldávia e adiou a festa da Noruega, que já se preparava para confirmar a vaga no Mundial sob comando do 'cometa' Erling Haaland.
Apesar do alívio, a missão italiana continua quase impossível: para avançar sem passar pela repescagem, a seleção precisa vencer a Noruega por 9 a 0 na última rodada para assumir a liderança do grupo. A decisão acontece neste domingo, 16, às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza.
A seleção de Portugal poderia se classificar oficialmente, mas protagonizou uma das tardes mais anti-climáticas da competição. Em Dublin, Portugal perdeu por 2 a 0 para a Irlanda, com Cristiano Ronaldo sendo expulso por cotovelada e adiou mais uma vez a classificação na Copa do Mundo.
Assista o lance:
O lance da expulsão do Cristiano Ronaldo.— DataFut (@DataFutebol) November 13, 2025
Ele saiu do estádio aplaudindo ironicamente a arbitragem
pic.twitter.com/0dXsGrdfTR
Na liderança com dez pontos, os portugueses já poderiam ter garantido a vaga desde a última rodada — quando apenas empataram com a Hungria dentro de casa. A equipe do técnico Roberto Martínez encara a lanterna Armênia em seu último compromisso, neste domingo, 15, às 11h no Estádio do Dragão, sem Cristiano Ronaldo.
Leia Também:
A 9ª rodada das Eliminatórias também foi motivo de festa na França graças à goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia e classificação garantida dos 'Les Bleus'. Com dois gols de Mbappé, os franceses complicaram a situação dos ucranianos — que precisam vencer a Islândia em confronto direto na última rodada para avançar à repescagem — e sacramentou a vaga no Mundial.
Outros jogos desta quinta-feira, 13:
- Armênia 0 x 1 Hungria
- Azerbaijão 0 x 2 Islândia
- Inglaterra 2 x 0 Sérvia
- Andorra 0 x 1 Albânia
Seleções já classificadas para a Copa de 2026
- Anfitriões: Canadá, Estados Unidos, México
- Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão
- África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia
- América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai
- Oceania: Nova Zelândia
- Europa: Inglaterra e França
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes