ELIMINATÓRIAS
ELIMINATÓRIAS

Copa do Mundo 2026: CR7 é expulso e Portugal adia sonho por vaga

Rodada das eliminatórias europeias teve brilhos e decepções históricas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/11/2025 - 19:02 h | Atualizada em 13/11/2025 - 19:54
Cristiano Ronaldo em campo por Portugal
Cristiano Ronaldo em campo por Portugal

A Itália evitou um novo fracasso nas Eliminatórias e manteve vivas as chances — por mais que remotas — de se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Com dois gols nos minutos finais, a Azzurra venceu a Moldávia e adiou a festa da Noruega, que já se preparava para confirmar a vaga no Mundial sob comando do 'cometa' Erling Haaland.

Apesar do alívio, a missão italiana continua quase impossível: para avançar sem passar pela repescagem, a seleção precisa vencer a Noruega por 9 a 0 na última rodada para assumir a liderança do grupo. A decisão acontece neste domingo, 16, às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza.

A seleção de Portugal poderia se classificar oficialmente, mas protagonizou uma das tardes mais anti-climáticas da competição. Em Dublin, Portugal perdeu por 2 a 0 para a Irlanda, com Cristiano Ronaldo sendo expulso por cotovelada e adiou mais uma vez a classificação na Copa do Mundo.

Assista o lance:

Na liderança com dez pontos, os portugueses já poderiam ter garantido a vaga desde a última rodada — quando apenas empataram com a Hungria dentro de casa. A equipe do técnico Roberto Martínez encara a lanterna Armênia em seu último compromisso, neste domingo, 15, às 11h no Estádio do Dragão, sem Cristiano Ronaldo.

A 9ª rodada das Eliminatórias também foi motivo de festa na França graças à goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia e classificação garantida dos 'Les Bleus'. Com dois gols de Mbappé, os franceses complicaram a situação dos ucranianos — que precisam vencer a Islândia em confronto direto na última rodada para avançar à repescagem — e sacramentou a vaga no Mundial.

Outros jogos desta quinta-feira, 13:

  • Armênia 0 x 1 Hungria
  • Azerbaijão 0 x 2 Islândia
  • Inglaterra 2 x 0 Sérvia
  • Andorra 0 x 1 Albânia

Seleções já classificadas para a Copa de 2026

  • Anfitriões: Canadá, Estados Unidos, México
  • Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão
  • África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia
  • América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai
  • Oceania: Nova Zelândia
  • Europa: Inglaterra e França

