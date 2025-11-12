Quem pode se classificar para a Copa do Mundo nesta Data Fifa?

Taça da Copa do Mundo - Foto: Reprodução I X

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 está a todo vapor, e a Data Fifa de novembro promete definir boa parte do mapa do torneio. Até o fim desta janela, 14 novas seleções, sendo 11 da Europa e três da América do Norte, podem confirmar presença no Mundial.

Com 28 classificados até o momento, restam 20 vagas em disputa. Quando esta Data Fifa terminar, o número de seleções garantidas chegará a 42, das 48 que estarão nos Estados Unidos, Canadá e México. As últimas seis sairão apenas em março de 2026, através das repescagens mundial e europeia.

Além das classificações diretas, também serão definidos, até terça-feira, 18, os 20 países que irão disputar os playoffs, sendo 16 da Europa, dois da América do Norte, um da África e um da Ásia.

Eliminatórias europeias

A situação ainda está bem em aberto na Europa. A Inglaterra é, por enquanto, a única seleção europeia já com bilhete carimbado para o Mundial. As duas rodadas finais das Eliminatórias vão definir os demais líderes de grupo, que se classificam automaticamente. Os segundos colocados, por sua vez, garantem vaga na repescagem.

Grupo A – Alemanha e Eslováquia dividem a liderança com nove pontos, enquanto a Irlanda do Norte, com seis, ainda sonha com a vaga direta. Jogos restantes: Eslováquia x Irlanda do Norte, Luxemburgo x Alemanha / Irlanda do Norte x Luxemburgo, Alemanha x Eslováquia.

Grupo B – Suíça, com dez pontos, e Kosovo, com sete, brigam pelo topo. Eslovênia, com três, e Suécia, com apenas um, lutam por repescagem. Jogos restantes: Eslovênia x Kosovo, Suíça x Suécia / Kosovo x Suíça, Suécia x Eslovênia.

Grupo C – Dinamarca e Escócia empatadas com dez pontos. Grécia, com três, já sem chances de avançar. Jogos restantes: Grécia x Escócia, Dinamarca x Belarus / Belarus x Grécia, Escócia x Dinamarca.

Grupo D – França, com dez pontos, Ucrânia, com sete, e Islândia, com quatro, seguem na corrida pela vaga direta. Azerbaijão, com somente um, tenta lugar na repescagem. Jogos restantes: Azerbaijão x Islândia, França x Ucrânia / Ucrânia x Islândia, Azerbaijão x França.

Grupo E – Espanha lidera com doze pontos e Turquia, com nove, ainda disputa o topo. Geórgia, com três, tenta vaga no playoff. Jogos restantes: Turquia x Bulgária, Geórgia x Espanha / Bulgária x Geórgia, Espanha x Turquia.

Grupo F – Portugal, com dez pontos, depende apenas de si para se classificar. Hungria, com cinco, e Irlanda, com quatro, têm chances matemáticas. Jogos restantes: Armênia x Hungria, Irlanda x Portugal / Hungria x Irlanda, Portugal x Armênia.

Grupo G – Holanda, com 16, e Polônia, com 13, brigam pela vaga direta. Finlândia, com dez, pode ir à repescagem. Jogos restantes: Finlândia x Malta, Polônia x Holanda / Malta x Polônia, Holanda x Lituânia.

Grupo H – Áustria, com 15, Bósnia, com 13, e Romênia, com dez, seguem vivas na disputa. Jogos restantes: Chipre x Áustria, Bósnia x Romênia / Áustria x Bósnia, Romênia x San Marino.

Grupo I – Noruega, com 18, e Itália, com 15, decidirão a vaga direta; Israel, em terceiro, está fora da briga. Jogos restantes: Noruega x Estônia, Moldávia x Itália / Israel x Moldávia, Itália x Noruega.

Três vagas para América do Norte e Central

Na terceira fase das Eliminatórias da Concacaf, três seleções se juntarão aos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México no Mundial. Outras duas seguirão para a repescagem intercontinental.

Das 12 seleções que seguem na disputa, apenas duas já estão matematicamente fora. No momento, Suriname, Jamaica e Honduras lideram seus grupos e estariam classificadas, enquanto Curaçao e Costa Rica aparecem nas posições de repescagem.

Repescagem

UEFA

Além dos 12 vice-líderes das Eliminatórias, quatro seleções com melhor desempenho na Liga das Nações, atualmente País de Gales, Romênia, Suécia e Irlanda do Norte, completam o grupo de 16.

Essas equipes serão divididas em quatro chaves, com semifinais e finais únicas. Os vencedores das quatro finais carimbam o passaporte para a Copa do Mundo.

Mundial

Disputada por seis seleções: uma da América do Sul (Bolívia), uma da Oceania (Nova Caledônia), uma da Ásia (a definir), uma da África (a definir) e duas da Concacaf (a definir).

As duas melhores no ranking da Fifa avançam direto para as finais. As outras quatro duelam nas semifinais, e os vencedores encaram as cabeças de chave para as duas últimas vagas no Mundial.

Seleções já classificadas para a Copa de 2026