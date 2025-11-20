Homem é preso por colocar sêmen no sorvete de colega de trabalho

O homem responderá pelo crime de importunação sexual - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso depois de inserir sêmen no sorvete de uma colega dentro da empresa onde ambos trabalhavam. O caso aconteceu no dia 12 de novembro e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com a polícia, ele estava foragido havia uma semana e foi capturado nesta segunda-feira, 17, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a investigação, o indivíduo primeiro colocou a substância em um copo de café e aguardou um momento de distração da vítima para despejá-la no recipiente com a sobremesa. A mulher notou algo estranho e não consumiu o alimento. As informações são da coluna Na Mira, do Portal Metrópoles.

Em depoimento, a funcionária afirmou que já desconfiava do comportamento do colega, que vinha adotando condutas similares. O homem responderá pelo crime de importunação sexual.

Reincidente

Em 2023, ele havia sido preso após jogar sêmen em uma adolescente dentro de um supermercado em Curitiba. Na ocasião, cumpriu medida cautelar, pagou multa e realizou horas de serviço comunitário antes de ser liberado.

Veja vídeo: