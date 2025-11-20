Menu
INSS

Obrigatório? Novos benefícios do INSS terão outra forma de cadastro

A medida visa fortalecer o combate a fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito

Carla Melo

Por Carla Melo

20/11/2025 - 9:18 h
A exigência é para os novos pedidos que serão feitos ao INSS
O cadastro biométrico passará a ser obrigatório em novos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir desta sexta-feira, 21. A medida visa fortalecer o combate a fraudes, proteger os dados dos cidadãos e garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito.

E para quem já recebe benefício?

A exigência é para os novos pedidos que serão feitos ao INSS. Já para quem já recebe, a implementação será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.

Leia Também:

RPPS brasileiros podem perder bilhões após liquidação do Banco Master
Restaurante famoso de bairro turístico de Salvador fecha as portas
Prefeitura coloca quiosques à venda em famosa praia da capital; saiba valores

Caso seja identificada a necessidade de atualização biométrica, o cidadão será comunicado individualmente e com antecedência para providenciar a CIN, sem qualquer impacto no recebimento do seu pagamento.

Quem está dispensado da obrigatoriedade?

A regulamentação também prevê situações específicas em que a exigência será dispensada, garantindo a inclusão de todos. Enquanto o poder público não oferecer alternativas para o público abaixo:

• Pessoas com mais de 80 anos;

• Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação);

• Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco);

• Migrantes em situação de refúgio e apátridas;

• Residentes no exterior.

Temporariamente, para quem solicitar os seguintes benefícios até 30 de abril de 2026:

• Pessoas que requererem salário maternidade;

• Pessoas que requererem benefício por incapacidade temporária;

• Pessoas que requererem pensão por morte;

Entenda o cronograma para o INSS:

A partir de 21 de novembro de 2025, qualquer novo pedido de benefício ao INSS exigirá que o cidadão possua um cadastro biométrico. Nesta primeira fase, serão aceitas as biometrias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do Título de Eleitor.

Já a partir de 1º de maio de 2026, quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos (CIN, CNH ou TSE) precisará emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para dar andamento ao pedido. Para quem já tem biometria, nada muda.

A CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, a partir de 1º de janeiro de 2028, unificando e simplificando a identificação,

A medida visa modernizar o sistema, oferecendo mais segurança e agilidade para todos os cidadãos.

Tags:

benefícios sociais cadastro biométrico FRAUDES identificação INSS segurança de dados

