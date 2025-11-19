Restaurante famoso de bairro turístico de Salvador fecha as portas

Restaurante anuncia fechamento em Salvador - Foto: Reprodução / Instagram

Um estabelecimento de Salvador está prestes a encerrar as atividades de uma de suas unidades. A Casa Castanho, famosa por servir café da manhã e brunch no boêmio bairro do Rio Vermelho, anunciou que fechará as portas na próxima semana.

A informação foi confirmada por Cristina Une, uma das sócias e idealizadoras do projeto, que publicou um comunicado nas redes sociais nesta semana.

Em sua nota, a empresária descreveu o encerramento como o fim de "um ciclo lindo", repleto de dedicação e aprendizados.

"Acompanhar durante esses oito anos a Castanho se consolidando, abrindo novas unidades, se movendo, ganhando corpo e caminho próprio foi emocionante e muito gratificante. A cada pessoa que acreditou nesse projeto, meu muito obrigada", escreveu Cristina Une.

Empresária revela situação

A Casa Castanho do Rio Vermelho continuará funcionando por mais uma semana, para que clientes e amigos possam se despedir do ponto de encontro.

Nos comentários da publicação, o público lamentou o fechamento da unidade, destacando a perda para a cena gastronômica soteropolitana.

Para o local da Casa Castanho, Cristina Une revelou que será inaugurado um novo restaurante conceitual a partir de dezembro.