Restaurante famoso de bairro turístico de Salvador fecha as portas
Empresa encerra as atividades após oito anos
Por Luiz Almeida
Um estabelecimento de Salvador está prestes a encerrar as atividades de uma de suas unidades. A Casa Castanho, famosa por servir café da manhã e brunch no boêmio bairro do Rio Vermelho, anunciou que fechará as portas na próxima semana.
A informação foi confirmada por Cristina Une, uma das sócias e idealizadoras do projeto, que publicou um comunicado nas redes sociais nesta semana.
Em sua nota, a empresária descreveu o encerramento como o fim de "um ciclo lindo", repleto de dedicação e aprendizados.
"Acompanhar durante esses oito anos a Castanho se consolidando, abrindo novas unidades, se movendo, ganhando corpo e caminho próprio foi emocionante e muito gratificante. A cada pessoa que acreditou nesse projeto, meu muito obrigada", escreveu Cristina Une.
Empresária revela situação
A Casa Castanho do Rio Vermelho continuará funcionando por mais uma semana, para que clientes e amigos possam se despedir do ponto de encontro.
Nos comentários da publicação, o público lamentou o fechamento da unidade, destacando a perda para a cena gastronômica soteropolitana.
Para o local da Casa Castanho, Cristina Une revelou que será inaugurado um novo restaurante conceitual a partir de dezembro.
