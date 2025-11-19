Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Restaurante famoso de bairro turístico de Salvador fecha as portas

Empresa encerra as atividades após oito anos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

19/11/2025 - 16:05 h
Restaurante anuncia fechamento em Salvador
Um estabelecimento de Salvador está prestes a encerrar as atividades de uma de suas unidades. A Casa Castanho, famosa por servir café da manhã e brunch no boêmio bairro do Rio Vermelho, anunciou que fechará as portas na próxima semana.

A informação foi confirmada por Cristina Une, uma das sócias e idealizadoras do projeto, que publicou um comunicado nas redes sociais nesta semana.

Em sua nota, a empresária descreveu o encerramento como o fim de "um ciclo lindo", repleto de dedicação e aprendizados.

Leia Também:

Prefeitura coloca quiosques à venda em famosa praia da capital; saiba valores
Natal salgado! Peru e azeitona têm altas e encarece cesta em 2025
Décimo terceiro antecipado: saiba quando vai cair na sua conta

"Acompanhar durante esses oito anos a Castanho se consolidando, abrindo novas unidades, se movendo, ganhando corpo e caminho próprio foi emocionante e muito gratificante. A cada pessoa que acreditou nesse projeto, meu muito obrigada", escreveu Cristina Une.

Empresária revela situação

A Casa Castanho do Rio Vermelho continuará funcionando por mais uma semana, para que clientes e amigos possam se despedir do ponto de encontro.

Nos comentários da publicação, o público lamentou o fechamento da unidade, destacando a perda para a cena gastronômica soteropolitana.

Para o local da Casa Castanho, Cristina Une revelou que será inaugurado um novo restaurante conceitual a partir de dezembro.

x