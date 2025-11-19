Décimo terceiro antecipado: saiba quando vai cair na sua conta

Pagamento deve ocorrer ainda em novembro - Foto: Reprodução | Pixabay

A primeira parcela do décimo terceiro salário vai ser antecipada em 2025. Ainda que o trabalhador tenha direito a receber o benefício até o dia 30 de novembro, a data cai em um domingo. Com isso, o depósito deverá ser antecipado para 28 de novembro, uma sexta-feira. Ou seja, o pagamento vai acontecer no último dia útil do mês.

Segundo a legislação, o pagamento deve ocorrer ainda em novembro, mas, como “as compensações bancárias não são realizadas aos fins de semana”, o depósito precisa ser antecipado para garantir que o dinheiro esteja disponível dentro do prazo legal. Se fosse feito na segunda-feira seguinte, já seria 1º de dezembro, o que violaria a regra.

Junto com a Black Friday

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário coincidirá com a Black Friday para alguns trabalhadores.

Valor e quem tem direito

O décimo terceiro corresponde ao salário dividido em duas parcelas. O valor integral é calculado com base no salário e no tempo trabalhado ao longo do ano.

O benefício é garantido por lei para trabalhadores com carteira assinada, da iniciativa privada ou do setor público, e para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Importante ressaltar que, pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias no ano para receber o benefício. Funcionários que tenham o contrato encerrado ao longo do ano — exceto por justa causa — também recebem o décimo terceiro proporcional, pago junto com a rescisão.

Trabalhadores temporários, estagiários e autônomos não têm direito ao décimo terceiro.