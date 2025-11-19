ECONOMIA
Prefeitura coloca quiosques à venda em famosa praia da capital; saiba valores
Alguns dos espaços já foram leiloados e valores chamam atenção
Por Iarla Queiroz
A busca por espaço nas praias mais movimentadas de Florianópolis segue quente para a temporada 2025-2026. Na última semana, a prefeitura da capital catarinense publicou os termos de permissão de uso para quem quer trabalhar com venda de bebidas e alimentos nas faixas de areia. Parte desses espaços já passou por leilão — e alguns chegaram a cifras bem altas.
Disputa acirrada e valores surpreendentes
Segundo informações do ND+, o ponto mais caro arrematado foi um quiosque na Barra da Lagoa, que saiu por R$ 111,2 mil. Os valores mudam conforme o potencial comercial de cada praia.
Confira quanto custaram alguns dos quiosques já leiloados:
- Barra da Lagoa – R$ 111,2 mil
- Praia da Daniela – R$ 105 mil
- Praia Brava – R$ 95 mil
- Outro ponto na praia da Daniela – R$ 66,2 mil
- Praia do Novo Campeche – R$ 69 mil
- Segundo ponto no Novo Campeche – R$ 50,2 mil
Por que esses valores variam tanto?
De acordo com o ND+, o critério principal é o potencial econômico da praia — quanto maior o fluxo de turistas e banhistas, maior a disputa e, consequentemente, maior o valor da outorga.
Quem arremata o ponto assume uma série de responsabilidades, como seguir as normas municipais que regulam o uso da faixa de areia, garantir a limpeza e respeitar todas as exigências ambientais.
Termo de permissão temporária
Apesar dos valores altos chamarem atenção, é fundamental entender que esses quiosques não foram “vendidos”. O edital lançado pela prefeitura é um pregão econômico — quem apresenta a melhor proposta assina um termo de permissão de uso oneroso, que dá direito a explorar o espaço temporariamente.
O contrato é válido de 15 de novembro até 5 de maio do ano seguinte, sem possibilidade de renovação. Passado o prazo, o espaço volta ao controle da prefeitura.
