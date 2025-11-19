Menu
ECONOMIA

Novo salário mínimo: quando deve ser definido e qual o valor?

Sendo assim, o Governo Federal prevê um aumento de 7,44%

Carla Melo

Por Carla Melo

19/11/2025 - 12:37 h
Sendo assim, o Governo Federal prevê um aumento de 7,44%
Sendo assim, o Governo Federal prevê um aumento de 7,44%

A partir de 2026, o salário mínimo sofrerá um novo reajuste, como previsto na Lei Orçamentária Anual (PLOA). A mudança prevista para o próximo ano estabelece um limite de despesas primárias de R$ 2.428 trilhões, calculado com base na inflação e um acréscimo de 2,5%.

Isso porque o reajuste do salário mínimo é feito anualmente com base em uma fórmula que combina a inflação (INPC) e o crescimento do PIB, com um limite de ganho real.

Quanto deve ser?

Sendo assim, o Governo Federal prevê um aumento de 7,44% no salário mínimo em 2026. Esse reajuste representa um acréscimo de R$ 106. Ou seja, o valor passa de R$ 1.518 para R$ 1.631 no ano que vem.

Quando deve ser a mudança?

A definição final do salário mínimo geralmente ocorre no final do ano, quando o governo assina o decreto com o novo valor para o ano seguinte. Por exemplo, o valor para 2025 foi definido no final de dezembro de 2024.

Porém, o INPC só sai na segunda semana de janeiro de 2026, referente aos 12 meses do ano anterior e, se houver diferença, o mínimo é reajustado.

Crescimento do pib Inflação INPC PLOA 2026 reajuste salarial Salário Mínimo

x