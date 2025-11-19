CESTA DE NATAL
Natal salgado! Peru e azeitona têm altas e encarece cesta em 2025
O preço da cesta de Natal deverá ter elevação de 4,53% neste ano
Por Carla Melo
A ceia de Natal vai ficar mais salgada este ano, com os maiores pesos puxados para o peru e a azeitona. É o que apontou a prévia Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado nesta terça-feira, 18, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)
O preço da cesta de Natal em 2025 deverá ter elevação de 4,53%. A alta é inferior a do ano passado, calculada em 9,16%. A cesta é composta por:
- Peru
- Lombo de porco
- Atum sólido
- Macarrão espaguete
- Caixa de bombom
- Panetone com frutas cristalizadas
- Vinho tinto
- Champagne
- Sucos néctar de laranja e morango
- Molho de tomate
- Azeitona verde com caroço
- Palmito
- Queijo ralado
- Azeite de oliva extra-virgem.
Todos os itens da lista sofreram altas, com exceção do azeite de oliva, que teve o preço reduzido em 23,06%. Já as maiores elevações ocorreram nos preços do quilo de peru (+13,62%), azeitona (+12,53%), e caixa de bombom (+10,81%).
Outros itens, comuns nas festas de Natal, também foram analisados no estudo – embora não componham a cesta. Ave (tipo chester) registrou um aumento de +13,85%, enquanto a alta do filé mignon foi de +9,70%. O pêssego de feira (-6,85%), além do quilo de sorvete (-6,99%), por outro lado, registraram quedas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes