Natal salgado! Peru e azeitona têm altas e encarece cesta em 2025

A ceia de Natal vai ficar mais salgada este ano, com os maiores pesos puxados para o peru e a azeitona. É o que apontou a prévia Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado nesta terça-feira, 18, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)

O preço da cesta de Natal em 2025 deverá ter elevação de 4,53%. A alta é inferior a do ano passado, calculada em 9,16%. A cesta é composta por:

Peru

Lombo de porco

Atum sólido

Macarrão espaguete

Caixa de bombom

Panetone com frutas cristalizadas

Vinho tinto

Champagne

Sucos néctar de laranja e morango

Molho de tomate

Azeitona verde com caroço

Palmito

Queijo ralado

Azeite de oliva extra-virgem.

Todos os itens da lista sofreram altas, com exceção do azeite de oliva, que teve o preço reduzido em 23,06%. Já as maiores elevações ocorreram nos preços do quilo de peru (+13,62%), azeitona (+12,53%), e caixa de bombom (+10,81%).

Outros itens, comuns nas festas de Natal, também foram analisados no estudo – embora não componham a cesta. Ave (tipo chester) registrou um aumento de +13,85%, enquanto a alta do filé mignon foi de +9,70%. O pêssego de feira (-6,85%), além do quilo de sorvete (-6,99%), por outro lado, registraram quedas.