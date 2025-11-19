Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CESTA DE NATAL

Natal salgado! Peru e azeitona têm altas e encarece cesta em 2025

O preço da cesta de Natal deverá ter elevação de 4,53% neste ano

Carla Melo

Por Carla Melo

19/11/2025 - 14:22 h
Cesta de natal fica mais cara em 2025
Cesta de natal fica mais cara em 2025 -

A ceia de Natal vai ficar mais salgada este ano, com os maiores pesos puxados para o peru e a azeitona. É o que apontou a prévia Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado nesta terça-feira, 18, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)

O preço da cesta de Natal em 2025 deverá ter elevação de 4,53%. A alta é inferior a do ano passado, calculada em 9,16%. A cesta é composta por:

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Peru
  • Lombo de porco
  • Atum sólido
  • Macarrão espaguete
  • Caixa de bombom
  • Panetone com frutas cristalizadas
  • Vinho tinto
  • Champagne
  • Sucos néctar de laranja e morango
  • Molho de tomate
  • Azeitona verde com caroço
  • Palmito
  • Queijo ralado
  • Azeite de oliva extra-virgem.

Todos os itens da lista sofreram altas, com exceção do azeite de oliva, que teve o preço reduzido em 23,06%. Já as maiores elevações ocorreram nos preços do quilo de peru (+13,62%), azeitona (+12,53%), e caixa de bombom (+10,81%).

Outros itens, comuns nas festas de Natal, também foram analisados no estudo – embora não componham a cesta. Ave (tipo chester) registrou um aumento de +13,85%, enquanto a alta do filé mignon foi de +9,70%. O pêssego de feira (-6,85%), além do quilo de sorvete (-6,99%), por outro lado, registraram quedas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alta cesta de natal economia natal Peru

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cesta de natal fica mais cara em 2025
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Cesta de natal fica mais cara em 2025
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Cesta de natal fica mais cara em 2025
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Cesta de natal fica mais cara em 2025
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x