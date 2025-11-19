Menu
ECONOMIA

RPPS brasileiros podem perder bilhões após liquidação do Banco Master

Situação exige atenção imediata das gestões locais e estaduais para mitigar o impacto

Por Isabela Cardoso

19/11/2025 - 21:59 h
Estados e municípios têm R$ 1,9 bilhão de previdência no Banco Master -

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central (BC) na última terça-feira, 18, desencadeou uma crise de grandes proporções nos regimes próprios de previdência social (RPPS) de estados e municípios.

Dados do Ministério da Previdência revelam que 18 entes federativos possuem investimentos em letras financeiras (LFs) emitidas pelo banco, totalizando uma exposição de impressionantes R$ 1,86 bilhão.

Essa grave crise de liquidez, citada pelo BC como motivo para a intervenção, coloca em risco os recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de milhares de servidores públicos.

A situação exige atenção imediata das gestões locais e estaduais para mitigar o impacto nas finanças previdenciárias.

Rio de Janeiro concentra quase metade do risco

O caso mais alarmante é o do Estado do Rio de Janeiro (RJ), cuja RPPS tem aplicados R$ 970 milhões no Banco Master, quase a metade do total nacional. Em seguida, aparece o Estado do Amapá (AP), com R$ 400 milhões em risco, e Maceió (AL), com R$ 97 milhões.

A diversificação dos investimentos, crucial para a segurança dos fundos previdenciários, é questionada diante da alta concentração em um único emissor que, agora, passa por liquidação.

Exposição de RPPS ao Banco Master

A seguir, apresentamos a lista dos 18 entes federativos que possuem regimes de previdência próprios (RPPS) expostos em letras financeiras (LFs) do Banco Master, totalizando R$ 1,86 bilhão em risco após a liquidação decretada pelo Banco Central.

O Estado do Rio de Janeiro concentra a maior fatia da exposição, com quase R$ 1 bilhão em risco.

Entes federativos expostos e valores aplicados:

  • Estado do Rio de Janeiro (RJ): R$ 970 milhões
  • Estado do Amapá (AP): R$ 400 milhões
  • Maceió (AL): R$ 97 milhões
  • São Roque (SP): R$ 93,15 milhões
  • Cajamar (SP): R$ 87 milhões
  • Itaguaí (RJ): R$ 59,6 milhões
  • Estado do Amazonas (AM): R$ 50 milhões
  • Aparecida de Goiânia (GO): R$ 40 milhões
  • Araras (SP): R$ 29 milhões
  • Congonhas (MG): R$ 14 milhões
  • Fátima do Sul (MS): R$ 7 milhões
  • Santo Antônio de Posse (SP): R$ 7 milhões
  • Paulista (PE): R$ 3 milhões
  • São Gabriel do Oeste (MS): R$ 3 milhões
  • Angélica (MS): R$ 2 milhões
  • Santa Rita D'Oeste (SP): R$ 2 milhões
  • Jateí (MS): R$ 2,5 milhões
  • Campo Grande (MS): R$ 1,2 milhão

Esses valores representam a grave crise de liquidez que atinge os fundos de aposentadoria de servidores públicos em diferentes regiões do país.

Operação policial e bloqueio de R$ 12,2 Bilhões

A crise do Banco Master não se limita à área financeira. A Polícia Federal (PF) cumpriu, também na terça-feira, 18, uma série de mandados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. A operação incluiu cinco prisões preventivas, duas temporárias e 25 mandados de busca e apreensão.

Além das prisões, a PF determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões nas contas de investigados, uma medida drástica que visa a recuperação de ativos em meio a indícios de "graves violações" às normas do sistema financeiro. Foram apreendidos ainda bens de luxo como carros, obras de arte e relógios, sinalizando a amplitude das investigações.

O Banco Master, que em março de 2025 possuía um patrimônio líquido de R$ 3,214 bilhões, com R$ 86,4 bilhões em ativos e R$ 83,2 bilhões em passivos, agora passa por um processo de liquidação que colocará à prova a solidez dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que confiaram seus fundos à instituição.

Futuro do RPPS

O Ministério da Previdência deve intensificar a supervisão sobre os fundos dos 18 entes expostos para garantir que sejam tomadas todas as providências legais cabíveis para reaver, no que for possível, os valores investidos.

A situação serve de alerta para a necessidade de rigor e cautela na gestão dos recursos previdenciários, que são a garantia do futuro de milhões de servidores públicos.

