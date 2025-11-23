Menu
HOME > ESPORTES
SÉRIE A

Colossal! Vitória vence o Sport na Ilha do Retiro e sai do Z-4

Leão da Barra enfrentou o rival nordestino neste domingo, 23, no Recife

João Grassi

Por João Grassi

23/11/2025 - 20:24 h | Atualizada em 24/11/2025 - 0:18
Camutanga, Baralhas e Ronald comemoram gol
Camutanga, Baralhas e Ronald comemoram gol -

Colossal! Em grande atuação mesmo jogando fora de casa, o Vitória venceu o Sport pelo placar de 3 a 1, neste domingo, 23, na Ilha do Retiro, no Recife. O duelo de Leões nordestinos foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a quinta vitória rubro-negra sob comando do técnico Jair Ventura, sendo a segunda como visitante em toda a competição.

O Vitória saiu na frente aos 13 minutos do primeiro tempo, após uma batida desviada de Baralhas que virou um gol contra de Luan Cândido. Logo aos 15, Aitor Cantalapiedra recebeu bom cruzamento de Raúl Cáceres e bateu de primeira para marcar um belo tento.

Aos 3 minutos do segundo tempo, o artilheiro Renato Kayzer matou o jogo em novo chute desviado. O único gol do Sport foi marcado por Pablo, aos 29 minutos da etapa inicial.

Leia Também:

Neymar está fora de jogo que interessa ao Vitória na briga contra o Z4
Cáceres enaltece AeroNego e indica Vitória forte mentalmente
"Clima de guerra": torcida do Vitória enche aeroporto antes do Sport

O resultado faz o Leão da Barra pular para 39 pontos e alcançar a 16ª colocação. A equipe baiana ultrapassa o Santos e deixa momentaneamente a zona de rebaixamento. O clube pernambucano, por outro lado, segue com 17 pontos e na lanterna.

Aitor Cantalapiedra marcou um dos gols do Vitória
Aitor Cantalapiedra marcou um dos gols do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

De volta ao Barradão, o Vitória terá o Mirassol como próximo adversário. O duelo acontece no sábado, 29, às 16h, pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

Ficha Técnica

Sport 1x3 Vitória

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Data: 23/11/2025

Horário: 18h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Público: 3.813 pessoas

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Gols: Luan Cândido (contra) aos 13' do 1T, Aitor Cantalapiedra aos 15'do 1T e Renato Kayzer aos 3' do 2T (Vitória) / Pablo aos 29' do 1T (Sport)

Cartões amarelos: Christian Rivera, Kevyson e Ramon Menezes (Sport) / Erick (Vitória)

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Erick (Lucas Braga), Gabriel Baralhas (Dudu), Ronald (Ricardo Ryller) e Aitor Cantalapiedra (Matheusinho); Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Kevyson) e Luan Cândido; Lucas Kal (Sérgio Oliveira), Lucas Lima. e Christian Rivera (Adriel); Matheusinho (Romarinho), Pablo e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: César Lucena.

