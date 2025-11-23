MATADOR!
Artilheiro isolado do Vitória, Kayzer se emociona: "Maior felicidade"
Atacante marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Sport
Por João Grassi
Autor de um gol na grande vitória por 3 a 1 do Vitória sobre o Sport, neste domingo, 23, pela 35ª rodada do Brasileirão, Renato Kayzer marcou pela nona vez com a camisa vermelha e preta. O atacante se tornou o artilheiro isolado do time na temporada 2025.
Em entrevista ao Premiere após o apito final, Kayzer agradeceu o apoio da torcida rubro-negra no AeroNego e na área destinada aos visitantes na Ilha do Retiro. Nitidamente emocionado, o camisa 79 falou sobre a felicidade de estar em campo voltar a marcar.
"Importante. A gente precisava desse resultado fora de casa. Acho que é inexplicável o que o torcedor tá fazendo pra gente. Agradecer o apoio deles, fizeram uma festa lá na nossa saída de Salvador. Agradecer a Deus também por não ter me desamparado. Momento difícil", relatou Kayzer.
Vocês não sabem o quanto que eu gosto disso, cara. Futebol pra mim é tudo, mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família.
O artilheiro do Vitória projetou o próximo compromisso diante do Mirassol e novamente mencionou a importância dos torcedores rubro-negros.
"Estar dentro de campo pra mim é a maior felicidade do mundo. Ainda depois de uma lesão grave que eu tive um tempo atrás, é só agradecer a Deus e continuar na caminhada. Sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Agora é fazer um bom jogo dentro de casa na próxima semana", projetou.
"Tenho certeza que a torcida vai lotar o Barradão como sempre fazem, fazer uma grande festa para, se Deus quiser, a gente conseguir um grande resultado também", finalizou o atleta.
Próximo compromisso
De volta ao Barradão, o Vitória terá o Mirassol como próximo adversário. O duelo acontece no sábado, 29, às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
