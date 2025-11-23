Menu
HOME > ESPORTES
PIVETES DE AÇO

Bahia larga na frente do Vitória em duas decisões na base

Esquadrãozinho saiu vencedor nos duelos de ida das finais dos estaduais Sub-15 e Sub-17

João Grassi

Por João Grassi

23/11/2025 - 17:13 h
Bahia venceu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida das finais do Baianão Sub-15
Bahia venceu o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida das finais do Baianão Sub-15

O Bahia abriu vantagem para o Vitória em duas finais de Campeonato Baiano: Sub-15 e Sub-17. Ambos os duelos de ida aconteceram na manhã deste domingo, 23, no Barradão. Com isso, o Esquadrãozinho joga pelo empate para levar os títulos nos dois confrontos de volta.

Na partida do Sub-15, os Pivetes de Aço venceram a Leãozinho pelo placar de 1 a 0, com gol de Caio Lino. Já no Sub-17, a Fábrica de Talentos até saiu na frente com Wanderson, mas viu a base tricolor virar o jogo para 3 a 1. Ryan Nascimento (2x) e Emmanuel balançaram as redes.

O local e a data dos dois duelo de volta das finais ainda serão definidos. O mando de campo de ambos será do Bahia.

Bahia pode ser campeão em cinco categorias

Campeão do Baianão profissional no masculino e feminino em 2025, o Bahia também levou a taça na categoria Sub-20. Caso se sagre campeão diante do Vitória nas decisões do Sub-15 e Sub-17, o Tricolor vai fechar a temporada com cinco títulos estaduais.

Bahia venceu o Vitória por 3 a 1 no jogo de ida das finais do Baianão Sub-17
Bahia venceu o Vitória por 3 a 1 no jogo de ida das finais do Baianão Sub-17 | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Tags:

Categoria de base EC Bahia ec vitória

x