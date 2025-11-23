ESPORTES
Veja conta que o Bahia precisa fazer para carimbar acesso à Libertadores já neste domingo
Tricolor pode garantir classificação pelo segundo ano consecutivo de maneira antecipada
Por Eduardo Dias
O Bahia pode conseguir um feito histórico ao garantir a classificação matemática à Copa Libertadores 2026 de maneira antecipada já na rodada deste domingo, 23, do Brasileirão. Mas isso só será possível caso vença o Vasco às 16h na Arena Fonte Nova e passe a torcer por outros resultados.
Se vencer o cruzmaltino, o Tricolor de Aço chegará aos 56 pontos, com 16 vitórias e assume a 6ª colocação, ultrapassando o Fluminense que empatou com o Palmeiras no sábado e ficando a dois pontos do Botafogo, 5º colocado e já confirmado na competição sul-americana.
Mas vencer o Vasco não é a única tarefa que o Tricolor precisa neste domingo. Outros jogos da rodada, a exemplo de Cruzeiro x Coritnhians e São Paulo x Juventude, são cruciais para a classificação do Bahia.
Corinthians e São Paulo possuem, cada um, 45 pontos, mesma pontuação do Bragantino, que já jogou na rodada e perdeu por 3x0 para o líder Flamengo e não pode atrapalhar os planos do Bahia. Para se classificar já neste domingo, o Bahia precisa torcer para que o Corinthians e o São Paulo pelo menos empatem seus jogos, chegando assim aos 46 pontos cada. Com mais três jogos a disputar, caso vençam todos, chegariam apenas aos 55 pontos e não alcançariam o Tricolor.
Não deve atrapalhar os planos do Bahia
Outra equipe que o Bahia precisa ficar de olho, mas que folga nesta rodada é o Atlético Mineiro, que joga pela 34ª rodada com o Palmeiras apenas na quarta-feira, 3. O Galo tem 44 pontos e está na 11ª posição. Se vencer os quatro jogos finais chegaria aos mesmos 56 pontos do Bahia (caso vença o Vasco), mas ficaria atrás no número de vitórias, garantindo, assim, o Tricolor na Libertadores. Apesar de não jogar na rodada, o Galo não deve atrapalhar os planos do Bahia.
Mas antes de torcer por qualquer resultado que o ajude, o Bahia precisa fazer o dever de casa e vencer o time carioca. Na última rodada o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza na Fonte Nova por 3x2. O tropeço custou ao Bahia a chance de brigar pela vaga direta para a competição, na 5ª colocação.
Atualmente o Bahia está na 7ª posição, que já garante vaga na Pré-Libertadores. Depois de enfrentar o Vasco, Tricolor tem ainda pela frente Juventude, Sport e Fluminense.
