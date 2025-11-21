Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Bahia x Vasco: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Os times se enfrentam na Fonte Nova neste domingo, 23, às 16h, pela 35ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

21/11/2025 - 12:50 h
Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada
Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada -

O Bahia chega ao final de semana tendo vivido uma das rodadas mais dolorosas do ano. Depois de perder por 3 a 2 para o Fortaleza e despencar para a sétima colocação da tabela, o Esquadrão precisa reviver contra o Vasco da Gama neste domingo, 23, às 16h, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Em casa e sem vencer há três jogos, o Tricolor precisa sair dos 53 pontos e voltar à zona de classificação direta para a Libertadores. O Cruzmaltino, por sua vez, tenta voltar a vencer após quatro derrotas, e deixar a 13ª posição onde se encontra com 42 pontos acumulados até aqui.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os dois se encontram pela 66ª vez, com 26 triunfos do Bahia, 19 vitórias do Vasco e 20 empates entre os dois times até aqui. No último encontro, os dois saíram de campo com um 3 a 1 no placar, favorecendo o Cruzmaltino.

Leia Também:

Bahia despenca e Vitória se complica; veja chances atualizadas no Brasileirão
Ceni se revolta com primeiro tempo "passivo" do Bahia: "Ridículo"
Tropeço pesado: Bahia joga mal e perde para o Fortaleza na Fonte Nova

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, no pay-per-view pelo Premiere e no YouTube pela GE TV.

Prováveis escalações

Depois de muito sofrimento com escalações, o Bahia tem apenas um desfalque contra o Vasco - Mateo Sanabria, que lesionou o ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo e está de fora pelo resto da temporada.

Já o Vasco chega sem Philippe Coutinho, suspenso por terceiro amarelo contra o Grêmio, e Victor Luís, que sofreu uma concussão. Por outro lado, Lucas Piton, que havia sido um ponto de preocupação do time no último jogo, em que passou mal, deve estar disponível. Além deles, Jair, Adson, Benjamín Garré e Paulo Ricardo desfalcam o time por lesão.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Everton Ribeiro); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia vasco da gama

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x