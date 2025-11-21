Bahia x Vasco: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Juba em Bahia x Fortaleza pela 34ª rodada - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia chega ao final de semana tendo vivido uma das rodadas mais dolorosas do ano. Depois de perder por 3 a 2 para o Fortaleza e despencar para a sétima colocação da tabela, o Esquadrão precisa reviver contra o Vasco da Gama neste domingo, 23, às 16h, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Em casa e sem vencer há três jogos, o Tricolor precisa sair dos 53 pontos e voltar à zona de classificação direta para a Libertadores. O Cruzmaltino, por sua vez, tenta voltar a vencer após quatro derrotas, e deixar a 13ª posição onde se encontra com 42 pontos acumulados até aqui.

Os dois se encontram pela 66ª vez, com 26 triunfos do Bahia, 19 vitórias do Vasco e 20 empates entre os dois times até aqui. No último encontro, os dois saíram de campo com um 3 a 1 no placar, favorecendo o Cruzmaltino.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo, no pay-per-view pelo Premiere e no YouTube pela GE TV.

Prováveis escalações

Depois de muito sofrimento com escalações, o Bahia tem apenas um desfalque contra o Vasco - Mateo Sanabria, que lesionou o ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo e está de fora pelo resto da temporada.

Já o Vasco chega sem Philippe Coutinho, suspenso por terceiro amarelo contra o Grêmio, e Victor Luís, que sofreu uma concussão. Por outro lado, Lucas Piton, que havia sido um ponto de preocupação do time no último jogo, em que passou mal, deve estar disponível. Além deles, Jair, Adson, Benjamín Garré e Paulo Ricardo desfalcam o time por lesão.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Everton Ribeiro); Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.