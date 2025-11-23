Flamengo pode ser campeão do Brasileirão na próxima terça; entenda cenário

- Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo está a um passo de confirmar o título do Campeonato Brasileiro 2025. Após vencer o Red Bull Bragantino, no sábado, 22, por 3 a 0, o Rubro-Negro Carioca abriu uma vantagem crucial na liderança e pode levantar a taça já na 36ª rodada do torneio, que acontece na próxima terça-feira, 25, em Belo Horizonte, quando visita o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30.

O time carioca soma agora 74 pontos, mantendo uma distância de quatro pontos sobre o vice-líder, Palmeiras, que tropeçou diante do Fluminense, também no sábado, 22.

Para garantir o título na casa do Galo, o Flamengo depende de uma combinação de resultados na 36ª rodada:

Vitória obrigatória do Flamengo: o time precisa vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte. Com três pontos, o Rubro-Negro chegaria a 77 pontos.

Outro tropeço do Palmeiras: o Alviverde precisa ser derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre, no mesmo dia e horário.

Caso o cenário se concretize, o Palmeiras estacionaria nos 70 pontos. Com a diferença de sete pontos e restando apenas seis a serem disputados (duas rodadas), o Flamengo não poderia mais ser alcançado, confirmando o título nacional.

Dupla coroa em uma semana?

A semana reserva ainda emoções dobradas para a torcida do Flamengo. Além da chance de conquistar o Brasileirão na terça, o clube tem a decisão da Copa Libertadores da América no próximo sábado, 29. A final continental será disputada em jogo único contra o Palmeiras no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Cenário baiano: Bahia e Vitória na reta final

O desfecho da competição é acompanhado de perto pela torcida baiana, já que o desempenho dos líderes impacta diretamente nas aspirações de Bahia e Vitória na reta final.



Enquanto a briga pelo topo se afunila, as equipes de Salvador têm desafios importantes na reta final do Brasileirão. A definição do campeão e dos classificados para a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana é crucial para os planos de Bahia e Vitória na próxima temporada.

Vitória

O Rubro-Negro Baiano luta para se afastar da zona de rebaixamento e busca garantir sua permanência na Série A. Cada ponto é vital nas rodadas restantes, e o time precisa de um bom desempenho para evitar a degola, independentemente dos resultados dos líderes. A expectativa da torcida em Salvador é alta para que o time some pontos e respire aliviado.

O próximo confronto do Leão é contra o Sport e acontece na Ilha do Retiro, em Recife, neste domingo, 23, às 18h30, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Bahia

O Tricolor de Aço tem uma situação diferente, dependendo de sua posição na tabela para garantir uma vaga em competições continentais. O time busca se consolidar na parte de cima da classificação, aproveitando a pressão sobre os adversários diretos. A possibilidade de um time brasileiro garantir a Copa Libertadores (Flamengo ou Palmeiras) pode abrir mais vagas na tabela, o que beneficia as equipes que lutam por uma classificação.

Neste domingo, o Tricolor baiano enfrenta o Vasco, dentro de casa, na Fonte Nova, neste domingo, 23, às 16h.