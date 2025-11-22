Ex-Bahia perde pênalti decisivo e Atlético-MG é vice da Sul-Americana

Atlético-MG é vice da Sul-Americana - Foto: JOSE BOGADO / AFP

Mais um vice na conta do Galo - neste sábado, 22, o Atlético-MG deixou escapar a chance de conquistar um título internacional inédito ao ser derrotado pelo Lanús, da Argentina, na final da Copa Sul-Americana de 2025.

Após empate por 0 a 0 nos 120 minutos disputados no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Galo perdeu por 5 a 4 nos pênaltis, e o lance que definiu o vice-campeonato ficou justamente nos pés de um ex-Bahia: Victor Hugo, que desperdiçou a última cobrança mineira e selou a conquista argentina.

O Lanús, comandado por Maurício Pellegrino, chega ao seu segundo título da competição. Além da taça, o clube leva para casa um prêmio de US$ 6,5 milhões, o equivalente a cerca de 36 milhões de reais, e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada.

A equipe também disputará a Recopa Sul-Americana de 2026 contra o vencedor da final entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o dia 29 de novembro.

O Atlético-MG, por sua vez, deixa o Paraguai apenas com o vice-campeonato e premiação de US$ 2 milhões, cerca de 11,3 milhões de reais, perdendo mais uma oportunidade de completar sua galeria internacional.

Como foi a partida

A melhor chance do primeiro tempo surgiu aos 20 minutos, quando Junior Alonso lançou Dudu pela esquerda, o atacante cruzou para Arana, que bateu duas vezes seguidas e parou em grande defesa de Losada, lance que depois seria anulado por impedimento.

A trave ainda apareceu para salvar o Lanús aos 26 minutos, após uma cobrança colocada de falta feita por Bernard.

O segundo tempo trouxe novamente Losada como protagonista. Logo aos 13 minutos, Igor Gomes cortou para o meio e finalizou com precisão, mas o goleiro fez grande defesa e espalmou.

Atlético-MG é vice da Sul-Americana | Foto: DANIEL DUARTE / AFP

Junior Alonso tentou da intermediária aos 21, mas isolou. O Lanús, que chegava pouco, assustou no finalzinho da etapa, quando Castillo finalizou pelo lado de fora da rede, aos 44 minutos.

A prorrogação foi dominada pelo Atlético-MG, que teve as chances mais claras da partida. Aos sete minutos, Biel serviu Caio Paulista dentro da área, mas o lateral chutou para fora.

A melhor chance da decisão veio já na parte final do tempo extra, quando Igor Gomes colocou Hulk em profundidade, o atacante avançou, atraiu a marcação e rolou para Biel, que saiu cara a cara com o goleiro e bateu firme, mas novamente Losada salvou o Lanús com uma defesa espetacular.

Como foram os pênaltis

Nos pênaltis, o grande nome foi Everson, na disputa que começou com erros dos dois lados. Enquanto o goleiro do Galo defendeu a cobrança de Walter Bou, Hulk parou em Losada logo em seguida.

Então, os gols começaram. Izquierdoz marcou para o Lanús, Scarpa respondeu. Marcich converteu, Igor Gomes deixou tudo igual. Aquino colocou os argentinos à frente, e Biel perdeu sua cobrança, que também ficou registrada como uma das decisivas.

Atlético-MG é vice da Sul-Americana | Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Acosta poderia ter garantido o título, mas isolou. O próprio Everson, então, empatou novamente, levando a disputa para as alternadas. Cardozo fez para o Lanús, Alexsander empatou outra vez, mas o último ato coube a Watson convertendo e Victor Hugo desperdiçando, encerrando a noite com o Galo ficando com o vice e o Lanús celebrando um título histórico.