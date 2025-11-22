Bahia nunca perdeu para o Vasco na Arena Fonte Nova; veja histórico

Bahia e Vasco - Foto: Reprodução I X

O sonho da Libertadores está escapando do Bahia, e o Vasco pode levar o Esquadrão para mais próximo da vaga direta. Para isso, o Tricolor precisa vencer neste domingo, 23, na Fonte Nova, mesmo vindo de três rodadas sem triunfos no Brasileirão.

Na sétima posição com 53 pontos, o clube conta com um tabu que fica a seu lado no encontro com o cruzmaltino - em Salvador, o Bahia já está há 13 anos sem perder para o Vasco.

A última vez que o Vasco bateu o Bahia fora do Rio foi em 2012, ainda no antigo Estádio de Pituaçu, quando venceu por 2 a 1 pela 4ª rodada do Brasileirão. Desde então, tudo mudou, inclusive o palco.

Com a reinauguração da Arena Fonte Nova, o Esquadrão passou a transformar o estádio em um pesadelo para o Cruzmaltino. De 2013 para cá, os clubes se enfrentaram dez vezes na Fonte, contabilizando sete triunfos do Bahia, três empates e nenhuma derrota tricolor.

O domínio histórico vai ainda além. Desde 1959, em 30 duelos como mandante considerando todas as competições, o Bahia soma 16 triunfos (53%), nove empates (30%) e cinco derrotas (17%).

Apesar do retrospecto amplamente favorável em Salvador, o Esquadrão chega para o duelo sob desconfiança. Os dois encontros mais recentes entre as equipes aconteceram em São Januário, e ambos terminaram com vitória do Vasco.

O último foi ainda neste ano, pela 16ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco emplacou 3 a 1 em cima do Bahia. No ano anterior, na 31ª rodada, o placar fechou em 3 a 1.

No último jogo entre os times na Fonte Nova, porém, o Bahia confirmou sua força, deixando um 2 a 1 pela 12ª rodada de 2024, com gols de Thaciano e Estupiñán. Resta, então, saber se o tabu vai atuar mais uma vez, e dar ao Esquadrão os tão necessitados três pontos da rodada.