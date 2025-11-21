Menu
PROBLEMA

Bahia pode ter desfalque importante contra o Vasco; saiba quem

Tricolor volta a jogar no próximo domingo, 23, na Arena Fonte Nova

João Grassi

Por João Grassi

21/11/2025 - 19:55 h | Atualizada em 21/11/2025 - 21:39
David Duarte em treino do Bahia
David Duarte em treino do Bahia

Substituído de maneira forçada contra o Fortaleza após sentir dores na posterior da coxa, David Duarte é dúvida para o próximo compromisso do Bahia no Campeonato Brasileiro. O zagueiro não participou do treino desta sexta-feira, 21.

Durante a reapresentação do Esquadrão de Aço no CT Evaristo de Macedo, David Duarte não esteve envolvido nas atividades com os demais companheiros e realizou apenas tratamento no departamento médico, assim como o atacante Mateo Sanabria.

Por outro lado, o zagueiro Gabriel Xavier, que não foi relacionado para o duelo da última quinta, 20, treinou normalmente e volta ser opção para o técnico Rogério Ceni.

Treino desta sexta

Os atletas que foram titulares na derrota para o Fortaleza realizaram apenas trabalhos de recuperação, ficando entre academia e fisioterapia. Os demais, após trabalho na sala de musculação, foram para o campo 2 e participaram de um treinamento tático.

O Bahia ainda volta a treinar neste sábado, 22, novamente no CT Evaristo de Macedo, no período da manhã.

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

campeonato brasileiro David Duarte desfalque EC Bahia lesão

x