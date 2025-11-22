ANÁLISE ESTATÍSTICA
Vitória e Sport já tomaram mais de cem gols no Brasileirão 2025
Os times se enfrentam neste domingo, 23, às 18h30, pela 35ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
Primeiro lugar da zona de rebaixamento, e última posição da zona (e da tabela). Vitória e Sport em campo, com o Leão da Barra lutando por preciosos pontos que podem o segurar na Série A que já não é uma realidade para o rebaixado lanterna do Brasileirão.
Dividindo o mesmo território da tabela e convivendo com campanhas repletas de oscilações, erros defensivos e dificuldades de criação, os dois se encontram neste domingo, 23, em uma partida com clima de final para o time baiano.
Pouca criação, pouca eficiência e leve vantagem rubro-negra
Se existe uma palavra que resume os ataques de Vitória e Sport em 2025, é irregularidade. O Sport marcou apenas 27 gols em 34 jogos, média de 0,8 por partida - uma das mais baixas da competição.
O Vitória, embora não viva um grande momento, produziu um pouco mais: 29 gols, média de 0,9. Os dois ataques são frágeis, pouco contínuos e dependem demais de lampejos individuais ou erros adversários.
As assistências reforçam essa leitura. São 13 do Sport contra 21 do Vitória, mostrando que o time baiano consegue envolver mais jogadores nas jogadas ofensivas e finaliza mais ataques em construção apoiada. O Sport, ao contrário, é dependente de transições longas e de jogadas de bola parada.
Nos chutes certos por jogo, o equilíbrio é total: 3,9 do Sport e 3,8 do Vitória. É um duelo de ataques com dificuldade para transformar posse em ameaça real. Nas grandes chances criadas, o empate continua com 1,7 para cada lado, números que confirmam campanhas ofensivas instáveis.
Nas chances perdidas, o Vitória aparece um pouco mais eficiente, com 1,1 desperdiçada por partida contra 1,2 do Sport. O Leão da Barra chega pouco, mas aproveita marginalmente melhor. O Sport chega tão pouco quanto e perde quase a mesma quantidade, combinação que explica muito da crise que o time vem vivendo.
Sport tenta controlar, Vitória busca acelerar
Em posse de bola, o Sport tem a melhor média do duelo, com 46,2% frente a 41,8% do Vitória. Embora ambas as equipes trabalhem mal a bola, o Sport ainda consegue construir mais, com 305,1 passes certos por partida (a 81,7% de precisão), contra 266,4 passes do Vitória (80,3%).
O dato mostra duas equipes com dificuldades, mas que se diferenciam na forma. O Sport tenta trabalhar a bola, mas é pouco objetivo, enquanto o Vitória acelera, mas erra demais e perde posse com facilidade.
As bolas longas ilustram isso. O Sport acerta 17,5 por jogo, a 52,7% de precisão, um número decente, que sugere tentativas equilibradas de virar o jogo. O Vitória, com 14,5 bolas longas certas a apenas 43,9% de acerto, mostra uma equipe que lança mais por desespero do que por estratégia.
Esses números indicam que o Sport pode até ter mais posse, mas o Vitória tende a ter mais intensidade e ataques imediatos, com pouca cadência e muita tentativa de transição rápida. O Leão da Barra constrói menos, mas acelera mais.
Vulnerabilidade dos dois lados
É nas defesas que aparece a diferença mais gritante entre os times. O Sport sofreu 63 gols, média de 1,9 por jogo, número altíssimo que explica a posição crítica da equipe. O Vitória, mesmo irregular, levou 47 gols, média de 1,4. Juntos, os dois somam 110 gols, cravando defesas entre as mais frágeis da temporada.
Nos jogos sem sofrer gols, o Vitória também leva vantagem, com dez contra apenas cinco do Sport. O Leão da Barra, quando encaixa o bloco defensivo, consegue resistir. O Sport, quase sempre vulnerável, sofre gols em praticamente todo jogo.
Nos números de ações defensivas, há contrastes interessantes. O Sport intercepta mais, com 9,1 contra sete do Vitória, reflexo de um time que tenta antecipar, mas não sustenta a recomposição.
Nos desarmes, leve vantagem pernambucana - 15,5 contra 15,0 do Vitória. Mas, novamente, é um dado mais reativo do que qualitativo. Nos cortes, o Vitória domina com folga, com 29,5 por jogo, contra 26,7 do Sport.
A equipe baiana vive mais tempo defendendo na própria área, espantando perigo a cada cruzamento. O Sport, apesar de sofrer mais gols, corta menos bolas, sinal de marcação mal ajustada e lentidão na área defensiva.
Nos pênaltis concedidos, são seis do Sport e cinco do Vitória. Ambos cometem erros de posicionamento e chegam atrasados dentro da área, mas o Sport tem sido ainda mais displicente.
Nos números de goleiros, as duas equipes empatam em 3,9 defesas por jogo, o que revela que ambos sofrem com pressão constante e falhas coletivas.
Vitória vive no limite, Sport oscila
Nos desarmes totais com aproveitamento, o equilíbrio domina - são 48,1 ações do Sport por jogo, a 48,4% de acerto, e 48,7 ações do Vitória, a 48,8%. A estatística diz menos sobre qualidade e mais sobre o fato de que ambos precisam disputar muitos duelos para sobreviver nos jogos.
No número de faltas, o Vitória aparece como o time mais faltoso, com 15,1 por jogo contra 13,7 do Sport. Isso mostra um time que marca com intensidade, mas fora do tempo, e paga caro com bolas paradas perigosas.
Nos impedimentos, quase um empate: 1,9 do Sport e 1,8 do Vitória. Ambos tentam atacar em profundidade, mas erram o tempo com frequência. Já nos laterais, os dois números são altos, reforçando jogos truncados e de pouca continuidade, com 18,8 do Sport e 18,1 do Vitória.
Nos cartões amarelos, o Vitória tem o pior registro, marcando três por jogo, frente a 2,5 do Sport. E nas expulsões, o Vitória soma sete, número altíssimo, enquanto o Sport teve só três ao longo do campeonato.
Margem mínima
Vitória e Sport chegam, então, para um duelo de sobrevivência. São equipes frágeis na construção, falhas na defesa e que dependem muito de intensidade física. O Vitória tem leve vantagem ofensiva, defensiva e disciplinar, e o Sport sofre mais gols, cria menos e depende demais de bolas longas e ações individuais.
A partida deve ser intensa, disputada e decidida em erros. Um cruzamento mal afastado, uma bola parada, um contragolpe rápido - qualquer detalhe pode significar vitória ou queda ainda mais profunda na tabela.
