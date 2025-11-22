Vitória e Sport já tomaram mais de cem gols no Brasileirão 2025

Vitória e Sport se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Primeiro lugar da zona de rebaixamento, e última posição da zona (e da tabela). Vitória e Sport em campo, com o Leão da Barra lutando por preciosos pontos que podem o segurar na Série A que já não é uma realidade para o rebaixado lanterna do Brasileirão.

Dividindo o mesmo território da tabela e convivendo com campanhas repletas de oscilações, erros defensivos e dificuldades de criação, os dois se encontram neste domingo, 23, em uma partida com clima de final para o time baiano.

Pouca criação, pouca eficiência e leve vantagem rubro-negra

Se existe uma palavra que resume os ataques de Vitória e Sport em 2025, é irregularidade. O Sport marcou apenas 27 gols em 34 jogos, média de 0,8 por partida - uma das mais baixas da competição.

O Vitória, embora não viva um grande momento, produziu um pouco mais: 29 gols, média de 0,9. Os dois ataques são frágeis, pouco contínuos e dependem demais de lampejos individuais ou erros adversários.

As assistências reforçam essa leitura. São 13 do Sport contra 21 do Vitória, mostrando que o time baiano consegue envolver mais jogadores nas jogadas ofensivas e finaliza mais ataques em construção apoiada. O Sport, ao contrário, é dependente de transições longas e de jogadas de bola parada.

Nos chutes certos por jogo, o equilíbrio é total: 3,9 do Sport e 3,8 do Vitória. É um duelo de ataques com dificuldade para transformar posse em ameaça real. Nas grandes chances criadas, o empate continua com 1,7 para cada lado, números que confirmam campanhas ofensivas instáveis.

Nas chances perdidas, o Vitória aparece um pouco mais eficiente, com 1,1 desperdiçada por partida contra 1,2 do Sport. O Leão da Barra chega pouco, mas aproveita marginalmente melhor. O Sport chega tão pouco quanto e perde quase a mesma quantidade, combinação que explica muito da crise que o time vem vivendo.

Sport tenta controlar, Vitória busca acelerar

Em posse de bola, o Sport tem a melhor média do duelo, com 46,2% frente a 41,8% do Vitória. Embora ambas as equipes trabalhem mal a bola, o Sport ainda consegue construir mais, com 305,1 passes certos por partida (a 81,7% de precisão), contra 266,4 passes do Vitória (80,3%).

O dato mostra duas equipes com dificuldades, mas que se diferenciam na forma. O Sport tenta trabalhar a bola, mas é pouco objetivo, enquanto o Vitória acelera, mas erra demais e perde posse com facilidade.

As bolas longas ilustram isso. O Sport acerta 17,5 por jogo, a 52,7% de precisão, um número decente, que sugere tentativas equilibradas de virar o jogo. O Vitória, com 14,5 bolas longas certas a apenas 43,9% de acerto, mostra uma equipe que lança mais por desespero do que por estratégia.

Esses números indicam que o Sport pode até ter mais posse, mas o Vitória tende a ter mais intensidade e ataques imediatos, com pouca cadência e muita tentativa de transição rápida. O Leão da Barra constrói menos, mas acelera mais.

Vulnerabilidade dos dois lados

É nas defesas que aparece a diferença mais gritante entre os times. O Sport sofreu 63 gols, média de 1,9 por jogo, número altíssimo que explica a posição crítica da equipe. O Vitória, mesmo irregular, levou 47 gols, média de 1,4. Juntos, os dois somam 110 gols, cravando defesas entre as mais frágeis da temporada.

Nos jogos sem sofrer gols, o Vitória também leva vantagem, com dez contra apenas cinco do Sport. O Leão da Barra, quando encaixa o bloco defensivo, consegue resistir. O Sport, quase sempre vulnerável, sofre gols em praticamente todo jogo.

Nos números de ações defensivas, há contrastes interessantes. O Sport intercepta mais, com 9,1 contra sete do Vitória, reflexo de um time que tenta antecipar, mas não sustenta a recomposição.

Nos desarmes, leve vantagem pernambucana - 15,5 contra 15,0 do Vitória. Mas, novamente, é um dado mais reativo do que qualitativo. Nos cortes, o Vitória domina com folga, com 29,5 por jogo, contra 26,7 do Sport.

A equipe baiana vive mais tempo defendendo na própria área, espantando perigo a cada cruzamento. O Sport, apesar de sofrer mais gols, corta menos bolas, sinal de marcação mal ajustada e lentidão na área defensiva.

Nos pênaltis concedidos, são seis do Sport e cinco do Vitória. Ambos cometem erros de posicionamento e chegam atrasados dentro da área, mas o Sport tem sido ainda mais displicente.

Nos números de goleiros, as duas equipes empatam em 3,9 defesas por jogo, o que revela que ambos sofrem com pressão constante e falhas coletivas.

Vitória vive no limite, Sport oscila

Nos desarmes totais com aproveitamento, o equilíbrio domina - são 48,1 ações do Sport por jogo, a 48,4% de acerto, e 48,7 ações do Vitória, a 48,8%. A estatística diz menos sobre qualidade e mais sobre o fato de que ambos precisam disputar muitos duelos para sobreviver nos jogos.

No número de faltas, o Vitória aparece como o time mais faltoso, com 15,1 por jogo contra 13,7 do Sport. Isso mostra um time que marca com intensidade, mas fora do tempo, e paga caro com bolas paradas perigosas.

Nos impedimentos, quase um empate: 1,9 do Sport e 1,8 do Vitória. Ambos tentam atacar em profundidade, mas erram o tempo com frequência. Já nos laterais, os dois números são altos, reforçando jogos truncados e de pouca continuidade, com 18,8 do Sport e 18,1 do Vitória.

Nos cartões amarelos, o Vitória tem o pior registro, marcando três por jogo, frente a 2,5 do Sport. E nas expulsões, o Vitória soma sete, número altíssimo, enquanto o Sport teve só três ao longo do campeonato.

M argem mínima

Vitória e Sport chegam, então, para um duelo de sobrevivência. São equipes frágeis na construção, falhas na defesa e que dependem muito de intensidade física. O Vitória tem leve vantagem ofensiva, defensiva e disciplinar, e o Sport sofre mais gols, cria menos e depende demais de bolas longas e ações individuais.

A partida deve ser intensa, disputada e decidida em erros. Um cruzamento mal afastado, uma bola parada, um contragolpe rápido - qualquer detalhe pode significar vitória ou queda ainda mais profunda na tabela.